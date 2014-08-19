台湾金融：金管会明日将与八大金控董事长针对海外并购进行座谈--主委

****主要国家经济指标预测--4月26日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透台北8月19日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，明日傍晚将与台湾金控等八家金控董事长洽谈海外并购及扩点需要协助的地方，为“亚洲盃”政策目标铺路。
金管会为引导台湾金融业走出海外进行并购，由银行、寿险及证券等三大产业各自选出“亚洲盃”的潜力金控。金管会将于周三下午6点左右，首度以海外并购及扩点为主题，与八大金控董事长举行闭门座谈。
曾铭宗今日接受路透电访时确认八家潜力金控为台湾金控、兆丰金控 、第一金控 、中信金控 、国泰金控 、富邦金控 、开发金控 及元大金控 。
“假设明日有具体内容会再请银行局长作说明。”他说。
他表示，因应“亚洲盃”政策法令都陆续开放，包括寿险业海外并购可专案申请不纳入海外投资上限计算及设点申请流程等，会中将讨论还有哪些地方需要政府予以协助。
至于亚洲盃主力金控筛选条件，曾铭宗此前指出，基本上希望成为亚洲区域银行，第一要有产品开发能力，第二海外营收可已超过30%，另外分支机构可以遍布亚洲等三大条件。
去年底金管会向立法院提交报告即表示，盼3-5年内促成1-2家台资银行成为亚洲具指标性区域性银行，未来将以六大指标做为衡量标准，包括：国外业务获利比重、海外分支机构家数、金融机构体质、金融机构规模、负责人企图心与经营能力及商品创新能力及人才培育等，来综合衡量国内银行于亚洲区域的发展情形。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.6% +0.5% (较上年同期) +2.2% +1.5% 央行CPI加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.8% +1.5% 央行CPI截尾均值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.48 +0.62 +0.54 2597067 京东 34.96 +0.39 +1.13 6890004 新浪 73.89 +0.64 +0.87 814116 搜狐 38.25 +0.05 +0.13 404993 网易 277.96 +3.82 +1.39 1058663 百度 186.99 +6.96 +3.87 3749200 台湾 台湾积体电路