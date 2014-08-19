台湾金融：金管会明日将与八大金控董事长针对海外并购进行座谈--主委

路透台北8月19日 - 台湾金管会主委曾铭宗周二表示，明日傍晚将与台湾金控等八家金控董事长洽谈海外并购及扩点需要协助的地方，为“亚洲盃”政策目标铺路。

金管会为引导台湾金融业走出海外进行并购，由银行、寿险及证券等三大产业各自选出“亚洲盃”的潜力金控。金管会将于周三下午6点左右，首度以海外并购及扩点为主题，与八大金控董事长举行闭门座谈。

曾铭宗今日接受路透电访时确认八家潜力金控为台湾金控、兆丰金控 、第一金控 、中信金控 、国泰金控 、富邦金控 、开发金控 及元大金控 。

“假设明日有具体内容会再请银行局长作说明。”他说。

他表示，因应“亚洲盃”政策法令都陆续开放，包括寿险业海外并购可专案申请不纳入海外投资上限计算及设点申请流程等，会中将讨论还有哪些地方需要政府予以协助。

至于亚洲盃主力金控筛选条件，曾铭宗此前指出，基本上希望成为亚洲区域银行，第一要有产品开发能力，第二海外营收可已超过30%，另外分支机构可以遍布亚洲等三大条件。