路透伦敦8月18日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：周五略有上扬,但仍不脱支撑线位置1.3330美元及阻力位1.3415所形成的近期区间。虽然汇价仍在长期蓝色下档通道范围内，但我还是维持中性看法，我仍然希望先看到欧元跌落1.3300，才会对下行趋势重拾信心。此外，我仍见到14日相对强弱指标(RSI)与汇价走势背离的有利现象，而MACD日线仍高于讯号线且向上。这支持我的中性看法，欧元/美元有可能准备反弹，展开一波修正。

美元/日圆：在102.70日圆遭遇阻力后大幅下滑，但在102.10止跌，并略有反弹；102.10是8月8-15日升势的50%回档位。考虑到RSI仍低于50，而MACD跌穿信号线，我不能排除可能进一步下跌，或许会再度测试102.10的支撑位。不过，只要低点垫高的可能性存在，且美元/日圆仍高于先前下行通道的上缘，我仍然认为后市审慎偏多。但我也认为，以更长线而言，美元必须收盘站上103.00，才能在日线上拉高高点，并且可能重新开始长期上行趋势。

英镑/美元：周一开盘跳空上涨，因星期日泰晤士报引述英国央行总裁卡尼称，央行未必要等到薪资上涨才开始升息。英镑/美元目前回到1.6700美元上方，但仍低于短期蓝色下行趋势线。RSI脱离超跌区并走高，MACD向上升穿讯号线。在此情况下，我预期这波修正将持续并挑战1.6755阻力，也就是蓝色趋势线位置。日线图上，英镑/美元仍低于80日指数移动平均线，只要仍维持这种状态，我认为英镑的进一步涨势只是反弹。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3386 1.3398 -0.09 -2.61 1.3745

美元/日圆 102.46 102.34 +0.12 -2.70 105.30

欧元/日圆 137.15 137.12 +0.02 -5.17 144.63

美元/瑞郎 0.9039 0.9023 +0.18 +1.24 0.8928

英镑/美元 1.6733 1.6694 +0.23 +1.07 1.6556

美元/加元 1.0880 1.0893 -0.12 +2.45 1.0620

澳元/美元 0.9314 0.9316 -0.02 +4.50 0.8913

新西兰元/美元 0.8483 0.8482 +0.01 +3.38 0.8206

欧元/瑞郎 1.2102 1.2098 +0.03 -1.38 1.2271

欧元/英镑 0.7995 0.8031 -0.45 -3.64 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1673 9.1603 +0.08 +3.62 8.8474

美元/挪威克朗 6.1466 6.1319 +0.24 +1.32 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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