版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 18日 星期一 16:30 BJT

《全球汇市》卡尼周日言论扶助英镑，美债收益率处低档打压美元

“看看美元指数，下跌到我认定关键水位的81.5下方，而且这周一开始就低于这个关键位，”东京道富银行外汇部门主管Bart Wakabayashi表示。

“在夏季清淡市况下，很难断言，但这应该是美元进一步下跌的偏空信号。”

周五的数据显示，8月12日止当周，投机客减持美元多头部位，净多头部位四周以来首度下滑。

美国公债收益率(殖利率)仍接近近期低点，亚洲时段10年期指标美债收益率 报2.357%。

杰克森霍尔年会将于周四展开，美国联邦储备理事会(美联储/FED主席叶伦将于周五发表谈话。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3384 1.3398 -0.10 -2.63 1.3745

美元/日圆 102.45 102.34 +0.11 -2.71 105.30

欧元/日圆 137.12 137.12 +0.00 -5.19 144.63

美元/瑞郎 0.9043 0.9023 +0.22 +1.29 0.8928

英镑/美元 1.6732 1.6694 +0.23 +1.06 1.6556

美元/加元 1.0882 1.0893 -0.10 +2.47 1.0620

澳元/美元 0.9314 0.9316 -0.02 +4.50 0.8913

新西兰元/美元 0.8481 0.8482 -0.01 +3.35 0.8206

欧元/瑞郎 1.2107 1.2098 +0.07 -1.34 1.2271

欧元/英镑 0.7995 0.8031 -0.45 -3.64 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1727 9.1603 +0.14 +3.68 8.8474

美元/挪威克朗 6.1531 6.1319 +0.35 +1.43 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 洪曦/朱晓军/陈宗琦/张明钧/蔡美珍/田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐