《全球汇市》卡尼周日言论扶助英镑，美债收益率处低档打压美元

“看看美元指数，下跌到我认定关键水位的81.5下方，而且这周一开始就低于这个关键位，”东京道富银行外汇部门主管Bart Wakabayashi表示。
“在夏季清淡市况下，很难断言，但这应该是美元进一步下跌的偏空信号。”
周五的数据显示，8月12日止当周，投机客减持美元多头部位，净多头部位四周以来首度下滑。
美国公债收益率(殖利率)仍接近近期低点，亚洲时段10年期指标美债收益率 报2.357%。
杰克森霍尔年会将于周四展开，美国联邦储备理事会(美联储/FED主席叶伦将于周五发表谈话。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3384 1.3398 -0.10 -2.63 1.3745
美元/日圆 102.45 102.34 +0.11 -2.71 105.30
欧元/日圆 137.12 137.12 +0.00 -5.19 144.63
美元/瑞郎 0.9043 0.9023 +0.22 +1.29 0.8928
英镑/美元 1.6732 1.6694 +0.23 +1.06 1.6556
美元/加元 1.0882 1.0893 -0.10 +2.47 1.0620
澳元/美元 0.9314 0.9316 -0.02 +4.50 0.8913
新西兰元/美元 0.8481 0.8482 -0.01 +3.35 0.8206
欧元/瑞郎 1.2107 1.2098 +0.07 -1.34 1.2271
欧元/英镑 0.7995 0.8031 -0.45 -3.64 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1727 9.1603 +0.14 +3.68 8.8474
美元/挪威克朗 6.1531 6.1319 +0.35 +1.43 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 洪曦/朱晓军/陈宗琦/张明钧/蔡美珍/田建华)