中国公开市场：今日进行300亿元正回购操作，期限14天--业内人士

美股盘后：德州仪器下挫0.9%，此前公司公布季度业绩
路透4月25日 - 德州仪器(德仪)(Texas Instruments)周二在盘后交易中下跌0.9%，此前该公司公布季度业绩。
路透上海8月19日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作，期限14天。
中国央行公开市场上周仍延续14天正回购操作，且维持3.7%利率未变，最终实现净投放140亿元人民币，扭转此前连二周净回笼态势。分析师指出，当周少量净投放不会对相对宽松的流动性造成边际影响，更多是安抚新增信贷与社融双创数年新低的惊讶情绪。
据路透计算，本周公开市场有510亿元人民币到期资金投放，包括500亿元正回购，以及10亿元央票；其中今日到期的为300亿元正回购和10亿元央票。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货 周 二收高6-1/4美分，报每蒲式耳3.71-3/4美元，因预告有降雨，可能会阻 碍美国玉米种植。 分析师认为价格上涨，因为担心降雨和寒冷天气会影响新种的作物。 美国农业部称，截至4月24日，农户完成了17%的玉米计划种植面积， 高于市场预期。 今日CBOT玉米期货成交量预计为634,553口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)