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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 09:22 BJT

中国公开市场：今日进行300亿元正回购操作，期限14天--业内人士

路透上海8月19日 - 业内人士周二透露，中国央行公开市场今日将进行300亿元人民币正回购操作，期限14天。

中国央行公开市场上周仍延续14天正回购操作，且维持3.7%利率未变，最终实现净投放140亿元人民币，扭转此前连二周净回笼态势。分析师指出，当周少量净投放不会对相对宽松的流动性造成边际影响，更多是安抚新增信贷与社融双创数年新低的惊讶情绪。

据路透计算，本周公开市场有510亿元人民币到期资金投放，包括500亿元正回购，以及10亿元央票；其中今日到期的为300亿元正回购和10亿元央票。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
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