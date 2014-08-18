中国债市：IRS小幅震荡，短端套利空间有限交投方向仍不明

路透上海8月18日 - 中国银行间市场人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周一小幅波动。市场人士表示，IRS继前期快速下行之后，短期走势暂趋稳，而在开盘价引导下的回购定盘利率亦处低位，致IRS短端套利空间有限，机构多观望未来进一步的宏观政策走势，并关注回购利率如何打破当前格局。

“(IRS)有点向上，幅度比现券稍微明显了一点，长端大概2-3bp，短端1个bp吧，”北京一银行交易员称，上周IRS连续下行近10bp(基点),曲线平坦化比较明显，当前回购利率在开盘价指导下，fixing(回购定盘利率)也压得比较低，短端继续可操作空间有限，“倒是长端还可以搞一搞。”

银行间货币市场主要回购利率 周一回购利率多下行。尽管新股IPO冻结资金开始解冻，但受缴税等因素影响，资金面实际较上周趋紧；不过开盘“指导价”继续现身，引导利率下行意味较浓。

“repo短端和FR007的利差也没有太宽，除非fixing水平能跌破3.0%，这样对于IRS将会有比较明显的影响，”上海一银行交易员表示，现在货币市场只是开盘利率压制，营造了虚假宽松的氛围，回购利率水平并没有反映实际资金面状况。

广发银行最新报告认为，本周消息面平静，市场焦点将重新回到资金面。被稳定的回购利率似乎变成了市场的一个心结，何时停止开盘做价，一旦停止，回购利率能否大幅反弹，没人能说的清楚。预计短期IRS震荡的概率较大，只要R007不再大幅下降，IRS利率很难大幅走低。但考虑到R007反弹幅度不大，所以依然不要大量支付固定利率，多看少动，保持观望更安全。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.5375/3.6375 3.6296/3.7050 3.8038/3.8850 3.9500/4.0400 3.9350/4.2559

上日 3.5387/3.6367 3.5980/3.6820 3.7760/3.8530 3.9280/4.0100 3.9417/4.1707

------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0012/+0.0008 +0.0316/+0.0230 +0.0278/+0.0320 +0.0220/+0.0300 -0.0067/+0.0852

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。