中港个股：中行今年计划发行至多3.2亿股优先股，募资不超过320亿元

该行上周四晚间曾公告称，银监会已同意其发行优先股的方案，同意中行在境内发行不超过6亿股优先股，募资不超过600亿元；并同意中行在境外发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过65亿美元。中行将依法向中国证监会履行相关申报程序。