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货币新闻 | 2014年 8月 18日 星期一 17:42 BJT

中港个股：中行今年计划发行至多3.2亿股优先股，募资不超过320亿元

路透香港8月18日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周一在港交所公告称，今年计划发行不超过3.2亿股优先股，募集金额不超过320亿元人民币。

该行上周四晚间曾公告称，银监会已同意其发行优先股的方案，同意中行在境内发行不超过6亿股优先股，募资不超过600亿元；并同意中行在境外发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过65亿美元。中行将依法向中国证监会履行相关申报程序。

中国四大国有银行之一的农业银行 上周五晚间亦公告称，其发行优先股方案近日已获中国银监会批复，农行现已正式启动向中国证监会的申报程序。

伴随《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行，银行一级资本补充压力逐渐增大，优先股的启动无疑将援助银行补充一级资本。（完） (记者 赵红梅；审校 张喜良)
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