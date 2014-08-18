中港个股：中行今年计划发行至多3.2亿股优先股，募资不超过320亿元

永安期货：郑棉中长期看涨，尽管业界看空短期棉价
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透香港8月18日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行 周一在港交所公告称，今年计划发行不超过3.2亿股优先股，募集金额不超过320亿元人民币。
该行上周四晚间曾公告称，银监会已同意其发行优先股的方案，同意中行在境内发行不超过6亿股优先股，募资不超过600亿元；并同意中行在境外发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过65亿美元。中行将依法向中国证监会履行相关申报程序。
中国四大国有银行之一的农业银行 上周五晚间亦公告称，其发行优先股方案近日已获中国银监会批复，农行现已正式启动向中国证监会的申报程序。
伴随《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行，银行一级资本补充压力逐渐增大，优先股的启动无疑将援助银行补充一级资本。（完） (记者 赵红梅；审校 张喜良)
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。