《中国债市每日综述》资金显紧现券走势略疲，关注明日正回购是否缩量

* 现券收益率及IRS略反弹

* 资金面显紧，现券亦稍承压

* 关注明日公开市场正回购是否缩量

* 机构追涨动力有限，现券料震荡为主

路透上海8月18日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周一均略反弹。交易员称，今日消息面淡静，整体成交清淡，资金状况是主要影响因素，质押式回购利率虽有所下行，但实际流动性显紧，导致现券亦稍承受卖压，关注明日正回购是否缩量。

他们并指出，从监管层最新论调看，货币政策仍侧重定向宽松，而多数机构在锁定上半年盈利后，目前仓位并不重，再追涨动力也有限，短期现券难有趋势性走势，料将以震荡为主。

“现券(收益率)稍微回弹了一些，2个bp(基点)左右，主要是资金不是特别好，有一些影响。”北京一商业银行交易员称。

他并指出，质押式回购开盘价格被引导，而实际场内融出机构少，造成资金面偏紧格局，机构对明日央行公开市场操作存有一定的缩量预期。

业内人士周一透露，公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求；本周公开市场有510亿元人民币到期资金投放，包括500亿元正回购，以及10亿元央票。

上海一商业银行交易员并指出，现券上周由金融数据及政策面带来的一波行情中，参与者应以交易盘居多，七及10年长端收益率下行明显，其它品种收益率变动有限；考虑到多数机构在7月份已选择卖出以锁定上半年获利，下半年再大幅追涨的动能不足，短线若无更多消息面的支撑，现券料震荡为主。

中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，短期内来自基本面和政策面的风险不大。资金面会因为新股发行以及超储率不高而有局部的波动，而供需关系层面，利率债的供需仍不太有利于收益率的持续下行。利率债收益率持续回落的可能性不大，但目前大幅回升的风险也较小，因此加久期的策略可能不及加杠杆获取票息的策略更优。

剩余期限约6.41年的国开行固息债140203券最新成交收益率 在4.9950%，上日尾盘为4.9750%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.696元，较上日结算价跌0.144元，或0.15%。

**资金整体偏紧**

银行间货币市场主要回购利率 周一回购利率多下行。尽管新股IPO冻结资金开始解冻，但受缴税等因素影响，资金面实际较上周趋紧；不过开盘“指导价”继续现身，引导利率下行意味较浓。

市场人士并认为，随着8月下旬临近，资金面有从结构性失衡转为整体偏紧的苗头；而从近期的需求因素来看，缴税等虽有影响但应不至如此之明显，资金供给端的问题或也不能忽视，包括外汇占款难现趋势性增长，新的基础货币投放机制又尚未形成有效补充。

“感觉比上周还紧了，利率还是控制的，最近四大行一直不给力，今天更不乐观，除了国开外，都是零散的供给，”华东一银行交易员称。

中国央行上周五公布7月全部金融机构外汇占款增加378亿元人民币，较上月的减少882.8亿元人民币大逆转，但与当月创出历史新高的贸易顺差473亿美元相比，增长势头偏弱。

上述交易员并解释称，资金结构性供给失衡上周末就有从隔夜品种向更长期限品种蔓延的势头，今日14天期以内的资金供给整体供不应求，接下来月末因素的影响将逐步显现，流动性仍面临不小压力。

“上半月没有大的利空，都不太宽松，下半月就更不乐观了，”她表示。

北京一银行交易员则谈到，面对资金面收紧，预计央行明日正回购将减力回笼，但由于近期公开市场到期规模总体不大，即便暂停正回购操作，对流动性的助益也有限；除非重启逆回购，资金面才能有实质性缓和，不过这同时也意味着央行对中长期流动性的判断发生逆转。

上周三和周四发行的两只新股长白山和会稽山申购冻结资金均在千亿元人民币上下，分别于今日和周二解冻。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,736.65亿元，高于上日的8,929.54亿元；其中，隔夜品种成交6,260.04亿元，上日为6,621.24亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8473 2.8986 -5.13 6,260.04

七天 3.2498 3.3942 -14.44 2,175.80

14天 3.4752 3.5854 -11.02 1,069.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.2550 5.2900 -203.50 2,805.34

七天 4.2000 3.9150 +28.50 372.89

14天 4.0200 3.5000 +52.00 33.62

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 3.0500 -5.00 --

七天 3.4000 3.5300 -13.00 --

14天 3.5500 3.6000 -5.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8580 2.8890 -3.10 --

七天 3.2760 3.3460 -7.00 --

三个月 4.6805 4.6811 -0.06 --