台湾货币市场：8月19日及本提存期资金预期变化一览表

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透台北8月19日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,850.2亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)7,396.60亿台币： 08/20 16亿台币 08/21 7,848.8亿台币 08/22 2,788亿台币 08/25 204亿台币 08/26 4,722.1亿台币 08/27 2,729.50亿台币 08/28 3,958.5亿台币 08/29 1,077亿台币 09/01 2,117.7亿台币 09/02 1,046.5亿台币 09/03 888.5亿台币 --公债到期21.0亿台币。 08/22： 100甲8期公债付息 11.25亿台币 08/24： 101甲8期公债付息 9.75亿台币 **紧缩因素： --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。 (记者 董永年; 审校 高洁如)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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