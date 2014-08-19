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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 12:00 BJT

台湾新债：新北市91天期市库券得标利率0.548%，符合预期

路透台北8月19日 - 台湾新北市政府周二表示，今日标售的100亿台币、91天期市库券得标利率在0.548%，在市场预估的0.5-0.55%区间之内。

新北市称，市库券投标倍数6.55倍，高于上次8月182天期国库券的投标倍数4.36；本次投资市库券区间在0.336%-0.548%。

台湾金融机构周一表示，标售的首期新北市库券得标利率将在0.5-0.55%；资深交易员认为，由于这是首期的地方政府市库券标售，在各银行积极参与之下，不排除跌破0.50%的整数关卡。

新北市政府8月19日委托台湾银行标售〞新北103-1期〞市库券100亿台币，期限为91天期，发行日期8月21日，到期日为11月20日。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯/黄凯)
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