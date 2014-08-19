台湾新债：新北市91天期市库券得标利率0.548%，符合预期

路透台北8月19日 - 台湾新北市政府周二表示，今日标售的100亿台币、91天期市库券得标利率在0.548%，在市场预估的0.5-0.55%区间之内。

台湾金融机构周一表示，标售的首期新北市库券得标利率将在0.5-0.55%；资深交易员认为，由于这是首期的地方政府市库券标售，在各银行积极参与之下，不排除跌破0.50%的整数关卡。