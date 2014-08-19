台湾新债：新北市91天期市库券得标利率0.548%，符合预期

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透台北8月19日 - 台湾新北市政府周二表示，今日标售的100亿台币、91天期市库券得标利率在0.548%，在市场预估的0.5-0.55%区间之内。
新北市称，市库券投标倍数6.55倍，高于上次8月182天期国库券的投标倍数4.36；本次投资市库券区间在0.336%-0.548%。
台湾金融机构周一表示，标售的首期新北市库券得标利率将在0.5-0.55%；资深交易员认为，由于这是首期的地方政府市库券标售，在各银行积极参与之下，不排除跌破0.50%的整数关卡。
新北市政府8月19日委托台湾银行标售〞新北103-1期〞市库券100亿台币，期限为91天期，发行日期8月21日，到期日为11月20日。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯/黄凯)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)