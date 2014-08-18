欧洲经济：欧元区今年余下时间增长料慢于预期--德国央行

永安期货：郑棉中长期看涨，尽管业界看空短期棉价
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
**德国增长引擎卡壳**
作为欧元区增长引擎的德国经济第二季意外萎缩，尤其令投资者感到担忧。
德国央行指出经济前景黯淡，料下半年也难有起色。
“当前指标令人怀疑春季预估的假设基础，也就是说，2014年下半年基本周期性趋势将进一步增强，”德国央行称。
“不过，景气已经从高水平下滑，加上内需走势仍基本上行的事实，说明经济将不会改变方向。”
德国央行称，在外部经济形势日渐紊乱之际，民间消费和房屋建筑构成该国经济增长主要支柱。(完) (编译 朱晓军/杜明霞；审校 艾茂林)
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。
当前，螺纹钢终端需求预期依然乐观，且供给压力较前期有所减小，后期钢价重心有望上移。进入4月，盈利钢厂占比持续降低，部分钢厂开始高炉检修工作，使得开工率下降。Wind数据显示，截至4月28日，全国钢厂高炉开工率为76.52%，与3月底相比下降0.83个百分点，整体供给压力较前期有所减小。