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市场报道 | 2014年 8月 18日 星期一 18:28 BJT

欧洲经济：欧元区今年余下时间增长料慢于预期--德国央行

**德国增长引擎卡壳**

作为欧元区增长引擎的德国经济第二季意外萎缩，尤其令投资者感到担忧。

德国央行指出经济前景黯淡，料下半年也难有起色。

“当前指标令人怀疑春季预估的假设基础，也就是说，2014年下半年基本周期性趋势将进一步增强，”德国央行称。

“不过，景气已经从高水平下滑，加上内需走势仍基本上行的事实，说明经济将不会改变方向。”

德国央行称，在外部经济形势日渐紊乱之际，民间消费和房屋建筑构成该国经济增长主要支柱。(完) (编译 朱晓军/杜明霞；审校 艾茂林)
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