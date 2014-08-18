版本:
中国
债券 | 2014年 8月 19日 星期二 02:03 BJT

南非汇市：兰特兑美元下跌，从10.5关口撤回

路透约翰内斯堡8月18日 - 南非兰特兑美元周一下跌，从10.5兰特阻力位进一步撤回，因美国数据良好，为美元提供支撑。

1548 GMT，兰特兑美元 跌0.2%，报10.6120兰特，稍早触及10.6380兰特的日内低位，势将在上周迫近10.50重要心理关口后连续第二日下跌。

美国数据显示住宅建筑商信心升至七个月高位，提振美元上涨。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐