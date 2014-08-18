欧洲股市：上涨，因乌克兰会谈缓和部份忧虑

* FTSEurofirst 300指数上涨1.2%，从周五跌势中回升

* 德国蓝筹股带领股市反弹

* 调查显示投资者对欧洲央行购买资产的预期增强

路透巴黎8月18日 - 欧洲股市周一上涨，因周末针对乌克兰的外交努力和乌克兰局势缓和，令投资者感到宽慰。

俄罗斯外长周一表示，周日俄罗斯、德国、法国和乌克兰在柏林举行的会谈取得“一些进展”，但有关乌克兰军队与叛军在该国东部停火的磋商尚未取得任何结果。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收涨1.2%，报1,339.35点。德国DAX指数 上涨1.68%，报9,245.33点。

投资者对欧洲央行来年将实施资产购买计划的希望不断增强，也提振股市表现，路透对货币市场交易商进行的调查显示，他们认为欧洲央行将购买资产的机率为50%。

德国蓝筹股周一升幅居前。市场认为这些企业最易受西方和俄罗斯紧张关系影响。Continental AG 、德商巴斯夫(BASF) 和西门子 大幅攀升1.6-3.3%不等。

汽车股未受俄罗斯对西方可能采取报复性制裁行动的消息影响。Vedomosti日报周一报导称，如果美国和欧盟对俄罗斯采取更多制裁，俄罗斯可能加强报复性制裁力度，包括禁止进口汽车等产品。 STOXX Europe 600汽车指数 劲升2%。