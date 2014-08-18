纽约期市：ICE可可期货升至2011年来最高，原糖期货下跌

永安期货：郑棉中长期看涨，尽管业界看空短期棉价
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透纽约/伦敦8月18日 - 纽约和伦敦可可期货周一升至逾三年最高水平，因投机者和贸易买入，尽管有迹象显示市场供应充裕，且预期将出现供应过剩。
纽约原糖期货挫跌至六个月低位，因技术面疲弱和近月供应充裕。而阿拉比卡咖啡期货下跌。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 收高4英镑，或0.2%，收报每吨2,044英镑，盘中升至2,046英镑，此为该合约高位和2011年7月来次月合约的最高。
洲际交易所(ICE)-12月可可期货 盘中攀升至2011年5月来最高的3,269美元，之后收高17美元，或0.5%，报每吨3,260美元。
洲际交易所(ICE)-10月原糖期货 盘中跌至六个月低位15.63美分，收跌0.24美分，或1.5%，收报每磅15.68美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收跌5.50美元，或1.3%，收报每吨425.40美元，此前触及424.50美元，此为合约低位和4月来近月合约的最低水平。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收低0.05美分，或0.03%，报每磅1.931美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌6美元，或0.3%，收报每吨1,956美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。