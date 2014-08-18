纽约期市：ICE可可期货升至2011年来最高，原糖期货下跌

路透纽约/伦敦8月18日 - 纽约和伦敦可可期货周一升至逾三年最高水平，因投机者和贸易买入，尽管有迹象显示市场供应充裕，且预期将出现供应过剩。

纽约原糖期货挫跌至六个月低位，因技术面疲弱和近月供应充裕。而阿拉比卡咖啡期货下跌。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-12月可可期货 收高4英镑，或0.2%，收报每吨2,044英镑，盘中升至2,046英镑，此为该合约高位和2011年7月来次月合约的最高。

洲际交易所(ICE)-12月可可期货 盘中攀升至2011年5月来最高的3,269美元，之后收高17美元，或0.5%，报每吨3,260美元。

洲际交易所(ICE)-10月原糖期货 盘中跌至六个月低位15.63美分，收跌0.24美分，或1.5%，收报每磅15.68美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 收跌5.50美元，或1.3%，收报每吨425.40美元，此前触及424.50美元，此为合约低位和4月来近月合约的最低水平。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收低0.05美分，或0.03%，报每磅1.931美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 跌6美元，或0.3%，收报每吨1,956美元。(完)

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