美国债市：公债下跌，因美国房屋指数强劲和全球地缘政治紧张关系缓和

* 美国8月住宅建筑商信心指数升至七个月高位，向公债施压

* 乌克兰和中东紧张局势缓和

路透纽约8月18日 - 美国公债价格周一下跌，从之前三日连涨中回落，因美国房屋指数强劲，以及乌克兰和中东紧张局势缓和后，风险意愿抬头。

市场人士称，公债价格在今年强劲攀升后，价格回落是非常必要的回调，10年期美国公债收益率在本年初为略高于3.00%，周一收报2.38%。

“公债已有相当强劲的涨势，”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman说，“对人们获利了结，我不会感到意外。本周可能有更多获利了结。”

Heckman说，地缘政治紧张关系没有显着恶化，肯定也燃点了公债的卖盘。

俄罗斯、德国、法国及乌克兰周日于柏林展开会谈，在这之后俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)表示，“所有有关人道援助的问题都已经获得解决。”但他在柏林召开的记者会上补充道，“我们无法就停火及政治进程表达正面的结论。”

上周五，投资者买入公债避险，因乌克兰称其炮兵摧毁了部份俄罗斯装甲车队。另一方面，俄罗斯否则其军队越过边境进入乌克兰领土。

投资者周一稍作喘息，因该地区局势没有升级，且加沙紧张局势有所缓和。

美国房屋数据强劲，也拉低美国10年期和30年期公债价格至日内低位。数据显示，全美住宅建筑商协会(NAHB)周一公布的数据显示，美国8月住宅建筑商信心指数升至1月来最高。NAHB在声明中表示，8月NAHB/富国房屋市场指数从7月的53上升至55，连续第三个月上升，且高于接受路透访问的分析师预期为53。

“作为今日美国公布的唯一一项数据，它在方向上与公债面临的下行压力是一致的，至少在这一点上，它是可圈可点的，”CRT Capital高级公债分析师Ian Lyngen说。

指标10年期公债 价格尾盘下跌12/32，收益率报2.387%，周五尾盘报2.339%。

30年期公债 价格下滑超过一个大点，收益率报3.195%，上日报3.129%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-05/32 (-01/32) 0.419

五年期公债 100-09/32 (-04/32) 1.567

10年期公债 99-28/32 (-13/32) 2.389

30年期公债 98-21/32 (-1-06/32) 3.196(完)

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