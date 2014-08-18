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债券 | 2014年 8月 19日 星期二 04:55 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，因民调显示总统选举将举行决胜投票

路透里约热内卢8月18日 - 巴西雷亚尔兑美元周一上涨，此前民调显示，巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)不太可能在10月5日的连任选举中以压倒胜的支持票胜出。

调查结果增加了哪位候选人将和迪尔玛·罗塞夫进入总统选举的决胜投票的不确定性，将是市场青睐的Aecio Neves还是环保人士Marina Silva。

巴西雷亚尔兑美元 周一上涨0.2%。乌克兰和俄罗斯地缘政治紧张关系不断缓和也带动墨西哥披索 等其他拉美货币上涨。(完)
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