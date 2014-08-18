美国股市：受企业并购和建筑商数据提振上扬，Nasdaq指数收在14年高位

* Nasdaq指数收在14年高位

* Dollar General向Family Dollar提出收购提议

* 美国住宅建筑商信心上升，带动建筑股上扬

* 道指涨1%，标普500指数上升0.9%，Nasdaq指数涨1%

路透纽约8月18日 - 美股周一上涨，Nasdaq指数收在14年高位，因美国住宅建筑商信心不断增强，且对俄罗斯和乌克兰紧张局势将持续缓和的希望激励股市投资者。

NASDAQ指数 收在4,508点上方，为2000年3月31日以来首次收在4,500点以上。标准普尔500指数 延续上周涨势，升至和纪录高位相差不到1%的水平。

“经济数据良好、公司获利佳和企业并购消息推高股市，所以市场强劲反弹，”Voya Investment Management首席市场策略师Doug Cote说。

在周五跳升最多20%后，CBOE波动率指数 周一下降6.31%，收报12.32。

8月NAHB/富国房屋市场指数从7月的53上升至55，连续第三个月上升。 数据公布后，费城房屋类指数 攀升1.7%，受大型建筑公司股价攀升所提振，PulteGroup Inc 劲升2.8%，报18.78美元，D.R. Horton Inc 上扬1.4%，报21.13美元。

俄罗斯周一表示，有关人道援助物资运送进入乌克兰的所有问题已经获得解决，但关于乌克兰东部战斗问题的停火或解决方案的谈判则未有成果。

但周一股资者对股市的胃纳似乎并未因海外消息而减弱。布兰特原油期货触及14个月新低，因库尔德武装和政府军已将伊斯兰国武装分子赶出了摩苏尔大坝。

道琼运输指数 攀升1.7%。

航空股上扬，因油价下滑。United Continental Holdings Inc 劲升4%，报47.84美元，西南航空(Southwest Airlines) 上扬3.6%，报30.82美元。西南航空是百分比升第三大的幅标普500指数成份股。

道琼工业指数 收涨175.83点，或1.06%，至16,838.74点。标准普尔500指数 上涨16.67点，或0.85%，至1,971.73点；Nasdaq指数 收升43.386点，或0.97%，至4,508.313点。

一些企业并购活动提振美股表现。折扣零售店Dollar General Corp 向Family Dollar Stores Inc 提出89.5亿美元的收购报价，Dollar General股价暴涨11.6%，报64.14美元，Family Dollar股价劲升4.9%，报79.81美元。

两家公司是百分比升幅最大的标普500指数成份股。

传感器和电气控制产品生产商Sensata Technologies Holding NV 称将买入Schrader，交易规模估计为10亿美元，包括债务。Sensata shares股价大涨5.8%，报48.84美元。