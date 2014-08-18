《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月18日

永安期货：郑棉中长期看涨，尽管业界看空短期棉价
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 49.50 +0.37 +0.75 1699098
搜狐 60.19 +1.87 +3.21 557633
网易 89.10 +2.14 +2.46 625905
百度 219.24 +0.39 +0.18 1897482
台湾
台湾积体电路 20.47 +0.02 +0.10 1015278
联电 2.11 -0.01 -0.47 152042
日月光 6.40 +0.12 +1.91 145031
硅品精密 7.17 +0.03 +0.42 860045
和信超媒体 0.94 +0.00 +0.02 89065
友达 4.64 +0.05 +1.09 56556
中华电信 30.75 +0.12 +0.39 22517
台湾国际航电 56.00 -0.07 -0.12 867791
香港
中国移动 61.93 +2.06 +3.44 435990
中国联通 17.21 +0.72 +4.37 128115
中国电信 55.36 +1.73 +3.23 9479
中芯国际 4.67 +0.17 +3.78 30333
电讯盈科 6.44 +0.09 +1.34 1246 (完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (整理 张荻)
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。