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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 06:18 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月18日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 49.50 +0.37 +0.75 1699098

搜狐 60.19 +1.87 +3.21 557633

网易 89.10 +2.14 +2.46 625905

百度 219.24 +0.39 +0.18 1897482

台湾

台湾积体电路 20.47 +0.02 +0.10 1015278

联电 2.11 -0.01 -0.47 152042

日月光 6.40 +0.12 +1.91 145031

硅品精密 7.17 +0.03 +0.42 860045

和信超媒体 0.94 +0.00 +0.02 89065

友达 4.64 +0.05 +1.09 56556

中华电信 30.75 +0.12 +0.39 22517

台湾国际航电 56.00 -0.07 -0.12 867791

香港

中国移动 61.93 +2.06 +3.44 435990

中国联通 17.21 +0.72 +4.37 128115

中国电信 55.36 +1.73 +3.23 9479

中芯国际 4.67 +0.17 +3.78 30333

电讯盈科 6.44 +0.09 +1.34 1246 (完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 张荻)
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