金砖国家：8月18日股汇市收盘纵览

路透8月19日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月18日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一上涨0.24%，报1,077.07点。
中国股市：沪综指收升续创逾八个月收盘新高，个股保持强势
香港股市：恒生指数收平，地产及金融股表现疲软
中国汇市：人民币收创逾五个月新高，大额购汇未现身促净结汇发力
============================================================================
拉美股市：巴西股市上涨，因民意调查显示总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在10月5月大选中不大可能直接胜出，她之前推行的干预主义政策饱受投资者批评。巴西指标股指Bovespa 收盘上涨1.05%，报57,560.72点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元上涨，因民调显示总统选举将举行决胜投票
============================================================================
南非股市：连续第二日上涨，全球主要铂金开采公司领涨大盘，这些公司股价因钯金价格触及13年高位而上扬。全球第二大铂金生产商Impala Platinum股价劲扬2.85%，其同业英美铂金股价攀升2.25%。指标Top-40绩优股指数 收高0.68%，报46,424点；综合指数 收高0.61%，报51,572点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，从10.5关口撤回
============================================================================
印度股市：上涨逾1%至纪录高位，在总理莫迪郑重表示要鞭策官僚机构拿出工作成果后，ICICI Bank等蓝筹股劲扬；批发物价下滑亦带来提振。指标BSE指数盘中最多上涨了1.19%，至26,413.11点，超过7月25日创下的前次历史高位。
印度汇市：逢公共假日休市
============================================================================
俄罗斯股市：指标股指 涨0.91%，报1,243.560点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.64%，报674.43点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.2%，报36.0595卢布；卢布兑欧元 涨0.44%，至48.1600卢布。(完)
(编译 白云; 审校 张荻)