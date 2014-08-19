《中国报摘》--中国证券报8月19日

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 头版头条:
--中共中央总书记习近平在中央全面深化改革领导小组第四次会议上发表重要讲话。他强调，今年是党的十八届三中全会提出全面深化改革的元年，要真枪真刀推进改革，为今后几年改革开好头。
* 其他:
--取消存贷比考核已是大势所趋，将设立银行业存款偏离度指标。接近监管层的权威人士透露，对于这个新指标，监管部门此前已做了一段时间数据监测，再进行一段时间验证和实践后，就会推出这个指标。
--国家信息中心首席经济学家范剑平近日表示，中国房地产市场仍以刚需为主，因此，不会出现房地产崩盘。
--国内首创市场化运作模式的重庆产业引导基金周一与首批16家合作基金管理人正式签约，首批计划合作设立基金规模155.5亿元人民币，其中引导基金拟出资45.5亿元，占比29%。
--国家发改委发布通知明确，在形成竞争性电力市场以前，对国内抽水蓄能电站实行两部制电价。
--中技控股 公布非公开发行A股股票预案，公司计划以不低于6.52元/股的价格，非公开发行股票不超过13.3亿股，募资总额不超过86.7亿元，主要用于收购点点互动控股、点点互动(北京)、儒意影业三家公司的100%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦； 审校 黄凯)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03