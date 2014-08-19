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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 08:06 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月19日

* 头版头条:

--中共中央总书记习近平在中央全面深化改革领导小组第四次会议上发表重要讲话。他强调，今年是党的十八届三中全会提出全面深化改革的元年，要真枪真刀推进改革，为今后几年改革开好头。

* 其他:

--取消存贷比考核已是大势所趋，将设立银行业存款偏离度指标。接近监管层的权威人士透露，对于这个新指标，监管部门此前已做了一段时间数据监测，再进行一段时间验证和实践后，就会推出这个指标。

--国家信息中心首席经济学家范剑平近日表示，中国房地产市场仍以刚需为主，因此，不会出现房地产崩盘。

--国内首创市场化运作模式的重庆产业引导基金周一与首批16家合作基金管理人正式签约，首批计划合作设立基金规模155.5亿元人民币，其中引导基金拟出资45.5亿元，占比29%。

--国家发改委发布通知明确，在形成竞争性电力市场以前，对国内抽水蓄能电站实行两部制电价。

--中技控股 公布非公开发行A股股票预案，公司计划以不低于6.52元/股的价格，非公开发行股票不超过13.3亿股，募资总额不超过86.7亿元，主要用于收购点点互动控股、点点互动(北京)、儒意影业三家公司的100%股权。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 林琦； 审校 黄凯)
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