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货币新闻 | 2014年 8月 19日 星期二 08:32 BJT

新西兰财政：政府下调预算盈余预估，因经济成长步伐放缓--财长

修正后的预估包含在选前经济及财政更新中；依法律要求政府在大选前需披露财政状况。

他指出，经济整体展望依然强健，但如像部分政党竞选活动所提，加税并大幅增加支出，就可能濒于危险。

另一份由债务管理局公布的声明重申了截至2015年6月年度发行80亿新西兰元债券的预算预估，年底前将通过银团发行一批2035年9月到期的通胀保值债券。

完整预估报告请点击政府网站：

www.treasury.govt.nz (完) (编译 许娜/石冠兰/张若琪 审校 龚芳/李婷仪/于春红)
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