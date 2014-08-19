香港个股：国泰君安国际拟进行5:1供股，筹高至20.4亿港元

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
路透香港8月19日 - 中资券商--国泰君安国际控股有限公司 宣布，拟进行5:1供股，筹资高至20.4亿港元，将用于进一步发展公司的贷款及融资业务。
国泰君安于4月时曾进行配股筹资6.88亿港元，连同此次建议供股，四个月在市场集资逾27亿港元。
公司周一晚间发出的声明称，建议每持有五股现有股份的股东可获发一股供股供股份，发行3.7836-3.847亿股供股股份，集资介乎20-20.4亿港元，每股供股价为5.3港元。
持有国泰君安66.26%股权的大股东国泰君安控股已同意全数包销股份。
国泰君安主要从事五大核心业务：证券、期货及杠杆式外汇交易买卖及经纪服务；企业融资；资产管理；贷款及融资及投资控股。公司称拟将供股集资所得用作进度发展贷款及融资业务，及其他一般公司用途。
该股周一暂停买卖，将于今天（周二）恢复交易。（完）
浏览上市公司的声明，请点选：(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03