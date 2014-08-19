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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 08:16 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--8月19日-8月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月19日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会发布利率声明)。

8月20日(三)

曼谷--泰国央行公布8月议息会议记录。

温特和克--纳米比亚央行举行货币政策委员会会议(1000)。

8月21日(四)

暂无重要经济事件预告。

8月22日(五)

暂无重要经济事件预告。

8月23日(六)

杰克森霍尔--英国央行副总裁布罗德班特、日本央行总裁黑田东彦及巴西央行总裁Alexandre Antonio Tombini，参加杰克森霍尔年会有关劳动市场和货币政策的小组讨论。

8月25日(一)

耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议。

罗安达--安哥拉央行举行货币政策会议(1000)。

8月26日(二)

布达佩斯--匈牙利央行召开货币政策委员会会议。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 于春红)
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