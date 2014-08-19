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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 08:16 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月19日-8月26日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。
 
 日期    时间    国家     规模          发行细节
 8/19            西班牙                 标售6个月和12个月期国库券
 8/19            日本                   标售20年期公债
 8/20            德国     50亿欧元      标售两年期联邦债券
                                        
 8/21            英国                   标售2024年到期公债
 8/21            日本                   提高流动性标售
 8/21            日本                   标售三个月期贴现国库券
 8/25            意大利                 标售零息BTP债券
                                        
 8/25    1350    法国                   标售国库券(BTF)
                                        
 8/26            日本                   标售40年期公债
 8/26            美国                   发售两年期公债
 8/26            西班牙                 标售三个月和九个月期国库券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 石冠兰)
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