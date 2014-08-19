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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月19日

路透香港8月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较
.(1美元=7.7504港元 )
    
    美股周一上涨，道琼工业指数 收涨175.83点，或1.06%，至16,838.74点。Nasdaq指数收
在14年高位，因美国住宅建筑商信心不断增强，且对俄罗斯和乌克兰紧张局势将持续缓和的希望激
励股市投资者。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量  ADR折合每股普通股  较港股溢
 价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       198.800    5.28      44436            15.408       1.10
 中国铝业                      11.530    0.26      40967             3.574       1.26
 中国移动                      61.930    3.44     435990            95.996      -0.37
 中国人寿                      45.500    2.52      75171            23.510       1.12
 中石油                       139.800    1.06      25098            10.835       0.70
 中石化                        98.880    0.20      39782             7.664       1.10
 汇丰控股                      53.940    0.22     929382            83.611       0.13
 中电信                        55.360    3.23       9479             4.291      -0.22
 中国联通                      17.210    4.37     128115            13.338      -0.46
 兖州煤业                       8.840   -0.34      19922             6.851       0.76
 华能国际                      45.250    0.22      20282             8.768       0.78
 南方航空                      17.380    0.64       7670             2.694       0.15
 东方航空                      17.010    0.53       2891             2.637      -0.13
 中芯国际                       4.670    3.78      30333             0.724      -2.18
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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