《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月19日

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
路透香港8月19日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较 .(1美元=7.7504港元 ) 美股周一上涨，道琼工业指数 收涨175.83点，或1.06%，至16,838.74点。Nasdaq指数收 在14年高位，因美国住宅建筑商信心不断增强，且对俄罗斯和乌克兰紧张局势将持续缓和的希望激 励股市投资者。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢 价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 198.800 5.28 44436 15.408 1.10 中国铝业 11.530 0.26 40967 3.574 1.26 中国移动 61.930 3.44 435990 95.996 -0.37 中国人寿 45.500 2.52 75171 23.510 1.12 中石油 139.800 1.06 25098 10.835 0.70 中石化 98.880 0.20 39782 7.664 1.10 汇丰控股 53.940 0.22 929382 83.611 0.13 中电信 55.360 3.23 9479 4.291 -0.22 中国联通 17.210 4.37 128115 13.338 -0.46 兖州煤业 8.840 -0.34 19922 6.851 0.76 华能国际 45.250 0.22 20282 8.768 0.78 南方航空 17.380 0.64 7670 2.694 0.15 东方航空 17.010 0.53 2891 2.637 -0.13 中芯国际 4.670 3.78 30333 0.724 -2.18 （完） (整理 梁慧仪)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03