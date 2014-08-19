《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月19日

*工商时报：

--立法院财委会将于9月3日率八大公股银行赴上海自贸区考察。有关人士指出，在朝野两大党派国民党籍召委赖士葆、民进党籍召委李应元安排下，财委会将在9月3日赴上海自贸区及昆山两地展开为期三天的考察行程。

--大陆全国政协主席俞正声18日在北京接见台湾工总考察团时，回应有关工总理事长许胜雄认为大陆应予台商〞国民待遇〞的提议时，俞正声指出，台商在很多大陆地方上，实质上已拥有超国民待遇，这部分要逐步取消；台商感到不足的，在于商品进口的管制、投资的许可和关税太高等方面，〞这些部分都可以再检讨〞。

--继国际金融业务分行(OBU)业务大松绑后，金管会锁定外汇指定银行(DBU)业务，将全面检讨专业投资人门槛与国际接轨后，大幅开放DBU业务，并优先锁定衍生性金融商品及结构型商品两大块。

--经济部昨日偕同央行及金管会三大财经部会，联手讨论祭出金融工具防止闲置产业用地炒作，据悉，针对购地后一定期限内未开发业者，未来新申请贷款，将限缩贷款成数外；另有违约者，拟考虑再调高其放款利率1%。

--消息人士透露，包含彰化银行东莞分行、第一银行成都分行、华南银行上海分行、国泰世华银行青岛分行，最快本周、最迟本月底就将陆续拿到开业许可，可望加快台资银行的大陆布局速度。

*经济日报：

--外币联贷市场热度再起。原传胎死腹中的台泥 联贷案已拍板定案，据联贷银行团透露，该案筹组规模维持10亿美元额度，惟放款利率跌落2%关卡，值得注意的是，外资银从过去参贷行一举跃升为主办行。

--财政部长张盛和指出，特种货物及劳务税(奢侈税)退场，将是房地合一实价课税的配套。他说，两税并存，会使房产税负有趋重之嫌，退场是可以考虑的选项。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。