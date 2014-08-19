美国个股：宝洁全面检视表现不佳品牌，金霸王及博朗可能剥离

这也反映了各行业大型综合企业精简业务的广泛趋势，通常的作法是削减非核心业务，将资源分配到高增长领域。

雀巢 和联合利华 等大型消费品企业去年就砍掉了表现不佳的业务，精力集中于一线品牌。

默克 、雅培制药 及葛兰素史克 等医疗保健业巨头，最近几个月也纷纷剥离了表现日益衰落的成熟药物业务。

宝洁表示，发达市场增长“不稳”、竞争激烈以及美元走强给公司造成冲击。根据2012年公布的历时五年、高达100亿美元的重组计划，该公司寻求通过精简管理、降低成本和裁员来削减开支。(完)