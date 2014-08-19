《香港报摘》--其他报纸重要消息8月19日

* 明报

--新加坡华侨银行集团 行政总裁钱乃骥称，预料二至三个月后可完成强制收购及撤销永亨银行 上市地位，并于10月1日起改名为“华侨永亨银行”。华侨银行昨日宣布每8股供1股，集资33亿新加坡元(约205亿港元)。

* 星岛日报

--中煤能源 上半年纯利跌75.8%，中煤煤炭销售中心总经理吴军称，内地经济增长放缓、进口煤数量增加及能源结构调整等，​​令上半年煤价显着下跌，但煤价已于7、8月份见底，相信会在下半年回升。

--光大国际 与浙江省杭州市城建投资、余杭城市建筑组建分公司，以投资垃圾发电项目，计画每日处理余杭区生活垃圾3,000吨。

* 苹果日报

--蜡笔小新食品 中期溢利跌94.5%至1,030万人民币。公司解释，主要受到央视在3月时报导有关其软糖受污染所拖累。

* 东方日报

--模具生产商--新宇国际<8068.HK​​>大股东兼主席奚玉遭前妻张苏华呈请破产，双方多次商讨和解皆未有结果，张氏指奚玉无心还钱，奚玉则声称已尽了最大努力筹得1.7亿元和解款，只是需要时间。不过，高院法官认为奚玉未能展示合理还款机会，昨颁令他破产。

* 文汇报

--从事特钢行业的天工国际 董事局主席朱小坤表示，今年集团计画倍增钛合金年产能，由去年的3,000吨增至今年年底的4,000至6,000吨。现时公司的钛合金业务只占集团总销比例约2%，朱小坤指，有信心在三至五年间，提升相关比例至25%。

* 大公报

--中石化炼化工程 纯利按年倒退15.2%，执行董事阎少春称，下半年将有较多大型项目落实，毛利率将回升，同时亦有信心达成全年635亿元人民币新签订合同。（完）