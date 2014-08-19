中国金融：存款偏离度再进行一段时间验证和实践后就会推出--报载

路透上海8月19日 - 中国证券报周二援引接近监管层的权威人士称，银行业金融机构存款偏离度指标不是全新的监管指标，监管部门此前已做了一段时间数据监测，再进行一段时间验证和实践后，就会推出这个指标。

报道并称，银监会研究局副局长包祖明此前曾表示，存款偏离度监测机制已基本有雏形了，将尽快推出。

国务院上周发布关于缓解企业融资成本高问题的指导意见，其中就提到要设立银行业金融机构存款偏离度指标，研究将其纳入银行业金融机构绩效评价体系扣分项，约束银行业金融机构存款“冲时点”行为；并引导商业银行优化内部考核机制，适当降低存款、资产规模等总量指标的权重。

上述权威人士还提到，存款偏离度指标将随着金融环境变化动态调整，“该指标的重点或在于日均、月均存款到底偏离多少是合适的，偏离多少又存在‘冲时点’嫌疑。”

他并指出，银行业金融机构存款偏离度指标并不能直接降低企业融资成本，只是整个意见的一个环节，需同其他措施相结合。以往银行过于注重时点数据，对经营没有太大意义。”‘冲时点’可能在短时间内造成资金紧张、企业融资成本上升等问题，但只有那么几天时间。"该人士称。

交通银行首席经济学家连平分析认为，银行业金融机构存款偏离度指标将在一定程度上避免银行存款大幅波动，有利于信贷投放合理性和可持续。

报道还援引有关媒体报道称，银监会主席尚福林在不久前召开的银监会年中工作会议上谈到，对期末、期初指标波动过大，或与日均指标有明显差异的，可采取高管谈话、限制准入、降低监管评级、罚款等监管措施，以降低“冲时点”意愿。

此外，连平等专家还认为，在当下存款增速已明显跟不上贷款增速，存贷比考核已越来越难以符合以市场化为导向配置资源的原则，逐步取消是大势所趋。在《商业银行法》修订尚需一段时间的情况下，不排除进行第二次存贷比指标计算口径调整的可能。