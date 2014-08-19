中国金融：存款偏离度再进行一段时间验证和实践后就会推出--报载

《中国报摘》--中国证券报4月26日
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
路透上海8月19日 - 中国证券报周二援引接近监管层的权威人士称，银行业金融机构存款偏离度指标不是全新的监管指标，监管部门此前已做了一段时间数据监测，再进行一段时间验证和实践后，就会推出这个指标。
报道并称，银监会研究局副局长包祖明此前曾表示，存款偏离度监测机制已基本有雏形了，将尽快推出。
国务院上周发布关于缓解企业融资成本高问题的指导意见，其中就提到要设立银行业金融机构存款偏离度指标，研究将其纳入银行业金融机构绩效评价体系扣分项，约束银行业金融机构存款“冲时点”行为；并引导商业银行优化内部考核机制，适当降低存款、资产规模等总量指标的权重。
上述权威人士还提到，存款偏离度指标将随着金融环境变化动态调整，“该指标的重点或在于日均、月均存款到底偏离多少是合适的，偏离多少又存在‘冲时点’嫌疑。”
他并指出，银行业金融机构存款偏离度指标并不能直接降低企业融资成本，只是整个意见的一个环节，需同其他措施相结合。以往银行过于注重时点数据，对经营没有太大意义。”‘冲时点’可能在短时间内造成资金紧张、企业融资成本上升等问题，但只有那么几天时间。"该人士称。
交通银行首席经济学家连平分析认为，银行业金融机构存款偏离度指标将在一定程度上避免银行存款大幅波动，有利于信贷投放合理性和可持续。
报道还援引有关媒体报道称，银监会主席尚福林在不久前召开的银监会年中工作会议上谈到，对期末、期初指标波动过大，或与日均指标有明显差异的，可采取高管谈话、限制准入、降低监管评级、罚款等监管措施，以降低“冲时点”意愿。
此外，连平等专家还认为，在当下存款增速已明显跟不上贷款增速，存贷比考核已越来越难以符合以市场化为导向配置资源的原则，逐步取消是大势所趋。在《商业银行法》修订尚需一段时间的情况下，不排除进行第二次存贷比指标计算口径调整的可能。
银监会此前曾调整过商业银行存贷比的监管计算口径，仅对人民币业务实施存贷比监管考核。存贷比分子即贷款将扣减支农再贷款、小微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债对应贷款等；同时，银行对企业、个人发行的大额可转让存单（CD）等将计入存贷比分母（存款）计算口径。 (完) (发稿 丁淑琴； 审校 黄凯)
--周二召开的中共中央政治局会议指出，当前经济向好有周期性等因素，经济结构调整任重道远，面临不少挑战，必须坚持用新常态的大逻辑研判经济形势，坚定不移推进经济结构战略性调整。同时，要加快形成促进房地产市场稳定发展的长效机制，要高度重视防控金融风险，加强监管协调。
* 标售标的：182天期国库券 * 标售时间：周三(26日) * 标售金额：暂定300亿台币 * 预测区间：0.355-0.380% * 受访机构：五家 路透台北4月25日 - 台湾财政部将于周三(26日)委托央行标售「财106-7期」国库券， 天期为182天。路透调查显示，182天期国库券决标贴现率料在0.355-0.380%。 资金调度人士指出，外资仍偏向汇入，加上缺乏需求，短率呈现缓步下跌走势，预计本 次标售的国库券决标贴现率将低于1月标售的0.420%。 路透调查五家金融机构，包括三家本地商银及两家外商银行，各家预估决标贴现利率的 大区间在0.350-0.400%。 以下为各银行的看法重点分析： --银行资金普遍偏多，在台币走势仍看升、外资仍偏汇入下，短率维持低档缓跌格局短 期难见改变。上周五91天期国库券得标利率较前次走跌、投标倍数增加的状况，也会发生在 182天期标售上。 --由于需求不振，公股银行消化资金压力不低，收益率较高的182天期国库
路透台北4月26日 - 台湾货币市场周三及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单1,046.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --远传发行45亿台币五年期无担保公司债。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共1兆(万亿)7,233.7亿台币： 4/27 9,754.70亿台币 4/28 2,310.00亿台币 5/01 2亿台币 5/02 5亿台币 5/03