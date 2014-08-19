《台湾重要政经日程》--8月19日

标题新闻：东芝决定不再聘用普华永道Aarata为其审计公司，因后者拒绝批准其全年财务报告-日经
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===================今日重要政经消息=============================
8/19(二)
--新北市标售91天期市库券，金额100亿台币，为地方政府首例。
--12:45 工商协进会邀请经济部长杜紫军演讲〞推动产业转型强化竞争力策略〞。
--14:00 财政部〞建制不动产交易所得税制〞座谈会。
--16:30 金管会例会。
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8/20(三)
--13:30 玉山金控 投资人说明会。
--16:00 经济部公布7月外销订单，上月年增率为10.6%。
--16:10 央行公布第二季经常帐，上季初值为顺差154.9亿美元。
8/21(四)
--14:00 富邦金控 召开投资人说明会。
8/22(五)
--证交所举办〞资本市场合作论坛〞。
--8:30 主计总处公布7月季调失业率，上月为3.97%。
8/25(一)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数，上月年增率为8.63%。
--16:10 央行公布7月M2年增率，上月为年增5.74%。
8/28(四)
--14:00 新光金控 举行投资人说明会。
*8/29(五)
--14:00 国泰金控 举行投资人说明会。
9/5(五)
--08:30 主计总处公布8月消费者物价指数(CPI)，上月年增率为1.75%。
--16:10 央行公布8月底外汇存底，上月底为4,236.61亿美元。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
9/9(二)
--16:00 财政部公布8月出口金额数据，上月为年增5.8%。
9/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103/13期公债金额预定400亿台币，年期为10年期。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
注：*代表新增内容。(完) (记者 高洁如; 审校)
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路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM