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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 09:42 BJT

更新版 1-新西兰经济：政府下调增长和预算盈余预估，但认为前景光明

今年1-3月新西兰经济较上年同期成长3.8%，创六年来最快增速 ，那是受到大宗商品，尤其是乳制品价格强劲，基督城震灾后重建，以及国内活动改善的推动。

然而财政部表示大宗商品价格回落，且贸易条件在放缓，将打压增长；与此同时，建筑业的强劲动能也可能放缓。

英格利希指出，国家党(National Party)将继续严控新支出，坚守明年增加15亿新西兰元，之后几年2%的预算规划，以减轻利息压力并为未来预留回旋余地。

新西兰债务管理局重申了截至2015年6月年度举债80亿新西兰元的预算计划，年末前将通过银团发行一批2035年到期的通胀保值债券。

大选将于9月20日举行，中间偏右的国家党目前领先幅度相当大，但依新西兰的比例选举制度，将可能需要较小政党的持续支持才能赢得多数。(完) (编译 王丽鑫/石冠兰/张若琪 审校 龚芳/白云)
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