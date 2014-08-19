《全球重要经济事件一览表》--8月19日-8月26日

(除特别说明外，均为GMT时间)

8月19日(二)

悉尼--澳洲央行将公布8月政策委员会会议记录。(2340)

萨尔茨堡--纽约联储官员Joyce Hansen、奥地利央行副总裁Andreas Ittner和德国央行管委会成员Andreas Dombret在萨尔茨堡国际论坛讲话。

8月20日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议记录。(1800)

萨尔茨堡--纽约联储官员Joyce Hansen在萨尔茨堡国际论坛讲话。

布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会(House of Representatives Standing Committee on Economics)作证。(2330)

雷克雅维克--冰岛央行宣布利率决定。

8月21日(四)

美国杰克森霍尔--美国联邦储备理事会(美联储/FED)杰克森霍尔年度会议。(至8月23日)

8月22日(五)

美国杰克森霍尔--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美联储杰克森霍尔年度会议中发表演说。

美国杰克森霍尔--欧洲央行总裁德拉吉在杰克森霍尔年度会议上发表题为“重新评估就业市场动态”的演讲。(1830)

8月23日(六)

美国杰克森霍尔--美联储杰克森霍尔年度会议。英国央行副总裁布罗德班特、日本央行总裁黑田东彦巴西央行总裁托比尼将参加“就业市场及货币政策”的小组讨论。

8月24日(日)

美国波士顿--美联储前主席贝南克在美国连锁药店协会(NACDS)举办的Total Store Expo上发表讲话。

8月25日(一)

加拿大金思顿--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，主题为“开放世界中的政策挑战”。

8月26日(二)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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