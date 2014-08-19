《全球重要经济事件一览表》--8月19日-8月26日

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8月19日(二)
悉尼--澳洲央行将公布8月政策委员会会议记录。(2340)
萨尔茨堡--纽约联储官员Joyce Hansen、奥地利央行副总裁Andreas Ittner和德国央行管委会成员Andreas Dombret在萨尔茨堡国际论坛讲话。
8月20日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布7月政策会议记录。(1800)
萨尔茨堡--纽约联储官员Joyce Hansen在萨尔茨堡国际论坛讲话。
布里斯班--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会(House of Representatives Standing Committee on Economics)作证。(2330)
雷克雅维克--冰岛央行宣布利率决定。
8月21日(四)
美国杰克森霍尔--美国联邦储备理事会(美联储/FED)杰克森霍尔年度会议。(至8月23日)
8月22日(五)
美国杰克森霍尔--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在美联储杰克森霍尔年度会议中发表演说。
美国杰克森霍尔--欧洲央行总裁德拉吉在杰克森霍尔年度会议上发表题为“重新评估就业市场动态”的演讲。(1830)
8月23日(六)
美国杰克森霍尔--美联储杰克森霍尔年度会议。英国央行副总裁布罗德班特、日本央行总裁黑田东彦巴西央行总裁托比尼将参加“就业市场及货币政策”的小组讨论。
8月24日(日)
美国波士顿--美联储前主席贝南克在美国连锁药店协会(NACDS)举办的Total Store Expo上发表讲话。
8月25日(一)
加拿大金思顿--加拿大央行总裁波洛兹发表演说，主题为“开放世界中的政策挑战”。
8月26日(二)
暂无重要经济事件预告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 石冠兰 审校 于春红)