《路透晚报》--8月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国旱情和资源税改革不会助推通胀突破控制目标

粮食主产区旱情以及加快推进资源税改革，是否会让中国重尝“通胀猛于虎”之苦？答案是不必过于忧虑，这些因素料不会助推中国CPI(居民消费价格指数)涨幅超过年初的设定目标。

--路透专访：中国鼓励创新仅靠财政补贴难持久，需全方位政策--专家

中国财科所副所长刘尚希在接受路透专访时称，尽管中国数年前就确定建立创新驱动型国家，但因缺乏全方位的政策布局，政策落点往往停留在财政补贴上，很难实现真正的创新。

--路透专访：中国经济未脱下降通道，目前已到降息和降准时间窗--专家

中国最新公布的7月宏观数据低于预期，让市场对中国经济企稳的乐观预期又添悬念。国家发改委宏观经济研究院副院长陈东琪认为，中国经济尚未摆脱中长期下降通道，三、四季度GDP(国内生产总值)增幅预计7.5%，目前已到降息和降准的时间窗口。

--中国经济：抓紧实施创新驱动发展，形成几个区域性创新平台--习近平

中国国家主席习近平周一在中央财经领导小组会议上称，要抓紧出台实施创新驱动发展的政策和部署，要研究在一些省区市系统推进全面创新改革试验，形成几个具有创新示范和带动作用的区域性创新平台。

--中国经济：逐步规范国企收入分配秩序，对不合理收入进行调整--习近平

习近平周一称，要逐步规范国有企业收入分配秩序，实现薪酬水平适当、结构合理、管理规范、监督有效，对不合理的偏高、过高收入进行调整。

--中国经济：打造一批有强大公信力、影响力的新型媒体集团--国家主席

习近平在中央全面深化改革领导小组第四次会议上称，推动传统媒体和新兴媒体融合发展，着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体，建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。

--中国经济：力争东北地区再用两到三年率先完成棚户区改造--国务院

为巩固扩大东北地区振兴发展成果，中国国务院周二表示，加快推进东北地区棚户区改造，力争再用2-3年，在全国率先基本完成现有棚户区改造计划。

--新闻稿：中国的财政改革将重塑地方政府借款模式--标准普尔

中国财政改革可能将在未来3年内显着改变地方政府的借款方式，标准普尔评级服务在今日发布的一份题为《中国信用观察：财政改革将重塑地方政府借款模式》的报告中如是表示。本轮改革主要着眼于加强公共财政状况，特别是减慢地方政府债务增速。此类债务在过去5年内的快速增长加剧了中国财政体系和金融稳定所面临的风险。

【金融】

--中国金融：二季度移动支付金额达4.92万亿元，同比增长逾一倍

中国央行最新发布的报告显示，今年二季度中国电子支付业务增长较快，移动支付业务继续保持高位增长。移动支付业务9.47亿笔，金额4.92万亿元人民币，同比分别增长1.55倍和1.37倍。

--中国金融：存款偏离度再进行一段时间验证和实践后就会推出--报载

中国证券报周二援引接近监管层的权威人士称，银行业金融机构存款偏离度指标不是全新的监管指标，监管部门此前已做了一段时间数据监测，再进行一段时间验证和实践后，就会推出这个指标。

--中国个股：超七成债权人通过*ST超日相关方案，财产处置将展开--报载

上海证券报周二报导称，陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司最新召开的债权人会议上，超过七成债权人审议通过了相关财产管理方案，意味着下一步超日太阳财产处置工作将正式展开。

【固定收益】

--中国公开市场：300亿元正回购完全对冲，短端资金仍看着松借着难

中国央行公开市场周二进行了300亿元人民币正回购，完全对冲到期量，且回购利率继续持稳于3.7%。但今日到期的三年期10亿元央票未续做，显示出央行不愿发出太多噪音，以让市场自行运转的意图。

--新债招标：国开行五、10年固息债结果略偏离预期，长债相对受追捧

中国国家开发银行周二早间招标的固息债中，受供给规模扰动五年和10年品种小幅偏离预期。交易员称，今日新债虽然缩量发行，但债市追涨动力不足令收益率定位难以过低，且机构综合考虑基本面预期和资金面情况等，致七年和10年品种需求更优。

--新债招标：中国浙江省三期自发自还地方债利率略高于国债，认购倍数均超两倍

业内人士周二透露，中国浙江省上午招标的三期自发自还地方债中，五年期品种中标利率3.96%；七年和10年中标结果分别为4.17%和4.23%。

--中国债市动态：现券收益率及IRS中长端续小升，正回购未缩量添忧虑

中国银行间市场周二早盘现券收益率及IRS中长端继续小涨。交易员表示，资金面维持紧张态势，央行公开市场未有缩量，完全对冲了当日正回购到期投放量，令此前累积较多涨幅的中长端现券继续回吐获利，并带动IRS长端也略有反弹。

--中国货币市场：回购利率走势仍与资金面背离，正回购不减力令预期谨慎

中国银行间货币市场周二主要回购利率走势仍与流动性实际状态背离。尽管又有一只新股IPO的申购资金今日解冻，但14天以内的资金供需矛盾未改，不过由于拉低开盘价的隐形之手仍在，主要回购加权利率基本稳定。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘升破6.14关口，盘中大行购汇令市场偏谨慎

中国人民币兑美元周二即期继续攀升，突破6.14元整数关口，且盘中一度创下自3月13日以来新高，即期市场已经连续三天在强于中间价的区间内波动。自今年4月底的年内低点至今，人民币即期累计升值逾2.1%。

--离岸人民币：统一中控二度发行宝岛债，五年期以3.9%定价--销售文件

根据销售文件，台湾食品大厂统一旗下统一企业中国控股再度发行的两档宝岛债，最终三年期利率以3.5%定价，五年期则以3.9%定价。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指续创逾八个月收盘高点，传媒股领涨

中国股市沪综指周二小涨，改写逾八个月收盘高点。受利好消息刺激，传媒股集体走强。分析师指出，短期市场走势受经济形势困扰存在调整需求，但整体将维持强势格局。

--中国企业：渤海津冀港口投资公司成立，注册资本20亿元人民币--新华

新华社报导，天津港集团与河北港口集团共同出资20亿元人民币，组建渤海津冀港口投资发展有限公司，两家出资公司分别持股50%。

--中国期货：2013年底全国期货公司净资产522亿元，同比增14%--报告

2013年度中国期货业发展报告指出，截止去年底，全国期货公司净资产为522亿元人民币，较上年增长14.29%，净资本同比增长5.18%至439亿元。

--香港个股：国泰君安国际拟进行5:1供股，筹高至20.4亿港元

中资券商--国泰君安国际控股有限公司宣布，拟进行5:1供股，筹资高至20.4亿港元，将用于进一步发展公司的贷款及融资业务。

--中国个股：中技控股拟募集约86.7亿元收购点点互动控股等三家企业

停牌逾五个月的中国上海中技投资控股股份有限公司周二公告称，计划非公开发行股票至多募集资金约86.7亿元人民币，其中部分用于收购收购点点互动（北京）和点点互动控股100%股权，后两家企业已与Facebook等主流平台建立长期稳定合作关系。 (完) (整理 杨淑祯; 审校 张喜良)