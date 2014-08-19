中国金融：二季度移动支付金额达4.92万亿元，同比增长逾一倍

路透北京8月19日 - 中国央行最新发布的报告显示，今年二季度中国电子支付业务增长较快，移动支付业务继续保持高位增长。移动支付业务9.47亿笔，金额4.92万亿元人民币，同比分别增长1.55倍和1.37倍。

刊登在央行网站上的今年二季度支付体系运行总体情况报告显示，当期，全国银行机构共处理电子支付业务76.96亿笔，金额327.11万亿元，同比分别增长23.24%和30.31%。其中，网上支付业务66.81亿笔，金额321.14万亿元，同比分别增长15.45%和29.56%。

报告显示，第二季度，支付机构处理网络支付业务85.32亿笔，金额5.32万亿元，同比分别增长89.43%和129.10%。

报告指出，截至第二季度末，信用卡授信总额为5.09万亿元，同比增长28.01%；卡均授信额度1.21万元，授信使用率40.17%，较上年同期上涨1.67个百分点。此外，信用卡逾期半年未偿信贷总额321.24亿元，环比增长13.94%；逾期半年未偿信贷总额占期末应偿信贷总额的1.57%，占比较上季度末上涨0.07个百分点。

报告并指出，第二季度，银行卡消费业务增长显着。银行卡消费业务笔数和金额同比分别增长54.37%和35.26%。银行卡人均消费金额达7,398.46元，同比增长35.26%；银行卡卡均消费金额为2,211.47元，同比增长14.21%；银行卡笔均消费金额2 128.15元，同比下降12.38%。

央行一季度支付体系运行总体情况报告显示，一季度共发生移动支付业务6.59亿笔，金额3.89万亿元人民币，同比分别增长232.20%和255.37%。截止一季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额281.95亿元，环比增长11.92%。（完）

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