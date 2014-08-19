《全球汇市》美元持坚，因美国房屋数据强劲

分析师关注周三公布的美联储7月政策会议记录，以及周四开始的怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)年会中央行官员的谈话，尽管市场预期是美联储仍将对货币政策持温和立场。

今日稍晚出炉的美国消费者物价指数(PMI)是另一个关注焦点，因通胀温和可能会令外界更加预期美联储将等待更长时间后才会升息。

新西兰元兑美元 跌0.4%至0.8440美元，此前新西兰政府表示，由于经济成长放缓，未来几年的预算盈余将小于预期。

澳元兑美元 持稳在0.9318美元，但如果周二公布的澳洲央行上次政策会议记录有意外之处，澳元可能呈现一些震荡走势。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3355 1.3362 -0.05 -2.84 1.3745

美元/日圆 102.57 102.56 +0.01 -2.59 105.30

欧元/日圆 136.98 137.04 -0.04 -5.35 144.73

美元/瑞郎 0.9070 0.9064 +0.07 +1.59 0.8928

英镑/美元 1.6716 1.6726 -0.06 +0.97 1.6556

美元/加元 1.0890 1.0885 +0.05 +2.54 1.0620

澳元/美元 0.9324 0.9317 +0.08 +4.61 0.8913

新西兰元/美元 0.8428 0.8478 -0.59 +2.71 0.8206

澳元/日圆 95.640 95.560 +0.08 +1.91 93.850

新西兰元/日圆 86.450 86.950 -0.58 +0.05 86.410

英镑/日圆 171.46 171.54 -0.05 -1.65 174.33

澳元/新西兰元 1.1057 1.0986 +0.65 +1.93 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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