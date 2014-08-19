中国个股：中技控股拟募集约86.7亿元收购点点互动控股等三家企业

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透北京8月19日 - 停牌逾五个月的中国上海中技投资控股股份有限公司 周二公告称，计划非公开发行股票至多募集资金约86.7亿元人民币，其中部分用于收购收购点点互动（北京）和点点互动控股100%股权，后两家企业已与Facebook等主流平台建立长期稳定合作关系。
刊登在上证所的公告显示，中技控股本次非公开发行股票的数量不超13.3亿股，发行价格不低于6.52元/股。
对于本次非公开发行股票的募集资金的详细用途，公告指出，其中约60.2亿元将用于收购DianDian Interactive Holding(点点互动控股)100%股权，和点点互动（北京）科技有限公司100%股权。
此外，募集资金中15亿元用于收购北京儒意欣欣影业投资有限公司100%股权，另不超过11.5亿元人民币归还银行贷款或收购其他优质资产。
信息显示，点点互动控股和点点互动(北京)均为钟英武实际控制。此前两家公司签署了点点互动控制协议。由此，点点互动控股通过点点互动控制协议实际控制点点互动（北 京）。
点点互动的主营业务为网页网络游戏和移动网络游戏的研发、发行和运营，是国际领先的集研发、发行及运营于一体的游戏公司，产品面对全球游戏用户。此外，点点互动具备较强的游戏发行能力，与Facebook、Google Play、Apple App Store 等各大主流平台建立了长期稳定的合作关系。
中技控股自今年3月4日起开始停牌，当时最后交易日收报7.37元。(完)
欲浏览更多信息请点选上证所网站 here (发稿 康熙泽；审校 黄凯)
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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