台湾汇市：台币连两日微贬，多空拉扯料续处区间盘整格局

* 台币连两日微幅收贬 * 交投淡静暂难跳脱盘整格局 * 明日实质交易区间料在29.960-30.000 路透台北8月19日 - 台币兑美元 周二连两日微幅收贬。交易员认为，尽管国际美元走强 拖累台币实质交投区间偏弱，但台股大涨则给予台币有效支撑，在多空力道拉扯下，台币主交投仍维持区间盘 整格局。 汇银人士并指出，美国公布8月房屋建筑商信心升至1月以来最高，带动国际美元走强，亚洲交易时段美元 指数 续扬至81.6附近，压抑台币随韩元等亚币区间微跌；不过随着台股涨幅扩大并收升逾1%，令台币实 质交投贬幅收敛并转趋持稳，短线出口商态度仍显观望，料台币交投淡静暂难跳脱既有区间窄幅波动。 〞出口商不急，下周起才会比较明显。〞一位本地大型银行交易员称。 至于资金流向方面，另有交易员提及，今日进口商美元买需明显较上日减少，出口商操作心态亦偏向观望 ，待台币价位接近30元附近才会提振出口商抛汇意愿，外资交投则是买卖汇双向交易皆有，方向并不明显。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度较上日微幅缩减。 美元/台币一个月远汇报价 尾盘在29.950/29.970左右，上日纽约盘收在29.940。 台币今日主要交易区间在29.973-29.990，上日交易区间在29.950-29.990。交易员并预估明日台币主要交 投区间暂看在29.960-30.000。 台湾股市周二随亚股收升逾1%，结束先前连续三日下跌行情。分析师指出，台股指数整理许久，受惠美股 反弹带动亚股弹升，令台股表现优于区域股市，但短线料仍不脱盘整走势。证券交易所资料显示，外资及陆资 在台股买超60.83亿台币，连续三个交易日买超共计77.56亿台币。 韩国韩元兑美元 周二扳回盘中跌幅，终场收高，报1,017.3，略高于周一国内收盘价1,017.6，主要 受股市上涨的支撑。 本周台湾及全球主要经济数据和事件分别为: 8/19(二)：美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)、美国房屋开工及建筑许可、日本进出口、澳洲央行 将公布8月政策委员会会议记录； 8/20(三)：台湾公布7月外销订单、台湾央行公布第二季经常帐、美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布7 月政策会议记录、美国抵押贷款市场指数、美国成屋销售、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常设委员会作 证； 8/21(四)：汇丰中国8月制造业PMI初值、美国一周初请失业金人数、美国Markit制造业采购经理人指数(P MI)、美国费城联邦储备银行制造业指数、美国领先指标；美联储杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会(至8月23日) ，年会期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话。 8/22(五)：台湾主计总处公布7月季调失业率。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.042 30.040 29.973-30.048 30.048 5.22 6.76 元太外汇经纪公司 30.040 30.037 29.973-30.045 30.045 2.05 2.33 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.165/-0.135 -0.160/-0.135 (完)