中国个股：超七成债权人通过*ST超日相关方案，财产处置将展开--报载

路透上海8月19日 - 上海证券报周二报道称，陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 最新召开的债权人会议上，超过七成债权人审议通过了相关财产管理方案，意味着下一步超日太阳财产处置工作将正式展开。

报道称，公司管理人表示未来将继续深入开展海外财产调查工作，适时启动财产处置，积极遴选有实力的重组方，确保重整工作顺利完成。

报道并指出，周一召开的该会议审议了上海超日太阳能科技股份有限公司重整案财产管理方案，最终获74%的债权人通过。

ST超日6月末曾公告称，已收到上海市第一中级人民法院的民事裁定书，受理申请人上海毅华金属材料有限公司对超日公司的重整申请。 上证报报道称，当时上海一中院并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任管理人。

报道还提到，管理人接受法院指定以来，在太阳能产业领域多方寻找有实力的合作伙伴。经管理人申请，上海一中院批准超日太阳在重整期间继续营业。管理人透露指出，超日太阳本部正在逐步恢复部分生产。

“下一步工作重点将继续调查海外电站情况，特别是对其价值和可回收性进行分析。”管理人表示，同时也将适时变价出售超日太阳相关资产，为重整计划执行奠定基础。此外，还将通过公开渠道遴选有实力的重组方。

ST超日因连续亏损三年，按照深交所相关规定，公司股票于5月28日起暂停上市，11超日债 于5月30日起终止上市。

超日之前公布业绩显示，2013年公司亏损14.52亿元人民币，2014年第一季度继续亏损1.07亿元。

11超日债于2012年3月7日发行，发行规模10亿元人民币，债券存续期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率8.98%，首次付息日为2013年3月7日。