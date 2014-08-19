芝加哥期市：丰收前景打压玉米期货下跌，但作物优良率下降限制跌幅

美国农业部公布，上周美国玉米优良率为72%，较前周下降1个百分点。分析师此前预计农业部将维持优良率不变。

Pro Farmer中西部作物巡查团进行首日巡查，发现俄亥俄州西南部和印第安纳州中东部的玉米和大豆单产可能较高，玉米期货因而承压。

巡查团周一预计俄亥俄玉米单产将为每英亩182.11蒲式耳，高于去年巡查时的平均单产171.64蒲式耳，并高于三年巡查均值146.13蒲式耳。

全球主要粮食出口国俄罗斯和乌克兰在周日会谈后，两国关系紧张程度似乎下降。

农业部公布，美国大豆优良率为71%，较前周高1个百分点，分析师此前预计农业部将维持优良率不变。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 539.50 -3.00 -0.55% -2.13% 539.30 48

CBOT玉米 370.25 -1.25 -0.34% -1.79% 374.78 44

CBOT大豆 1053.75 -4.00 -0.38% +0.17% 1077.03 25

CBOT稻米 $12.79 -$0.04 -0.35% +0.35% $13.08 50

美国原油 $96.69 $0.28 +0.29% -0.68% $99.88 41

汇率

欧元/美元 $1.335 -$0.001 -0.06% -0.33%

美元/澳元 0.932 0.000 +0.02% +0.03% (完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/于春红; 审校 李婷仪/龚芳)