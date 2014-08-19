台湾债市：五年券殖利率早盘弹升，因地缘政治紧张情势缓解

路透台北8月19日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二早盘弹升。交易员表示，地缘政治紧张情势缓解，令美债殖利率弹升，台股也跟随美股上涨，台债殖利率因而走高。

不过交易员指出，地缘政治的未来变化仍对债市有利，在此情形下，103/10殖利率纵然弹升，预料在10日线1.135%、季线1.15%可获得支撑。但多方又受限于五年期冷券103/4 、103/9 殖利率不易走跌，短期料仅能在区间内整理。

〞先反映国际盘，回测1.1288%的跳空缺口，看起来还有守。〞一位证券商台债交易员说。

他表示，美债、欧债仍存在避险需求，未来殖利率仍有走低的可能。台债在国际盘的保护下，短线应该还是走殖利率遭到压制的整理盘。

另一证券商交易员则称，本周三美联储将公布上月会议记录，周四至周六美联储将举办杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会，期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话，此前债市料盘整以待。

美国公债价格周一下跌，从之前三日连涨中回落，因美国房屋数据强劲，以及乌克兰和中东紧张局势缓和后，风险意愿抬头。指标10年期公债 价格尾盘下跌12/32，收益率报2.387%，周五尾盘报2.339%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.12-1.13%

本地时间09:56时最新报价：

• 103/10期殖利率弹1.42基点报1.1263%。

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