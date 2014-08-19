台湾债市：五年券殖利率早盘弹升，因地缘政治紧张情势缓解

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透台北8月19日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周二早盘弹升。交易员表示，地缘政治紧张情势缓解，令美债殖利率弹升，台股也跟随美股上涨，台债殖利率因而走高。
不过交易员指出，地缘政治的未来变化仍对债市有利，在此情形下，103/10殖利率纵然弹升，预料在10日线1.135%、季线1.15%可获得支撑。但多方又受限于五年期冷券103/4 、103/9 殖利率不易走跌，短期料仅能在区间内整理。
〞先反映国际盘，回测1.1288%的跳空缺口，看起来还有守。〞一位证券商台债交易员说。
他表示，美债、欧债仍存在避险需求，未来殖利率仍有走低的可能。台债在国际盘的保护下，短线应该还是走殖利率遭到压制的整理盘。
另一证券商交易员则称，本周三美联储将公布上月会议记录，周四至周六美联储将举办杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会，期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话，此前债市料盘整以待。
美国公债价格周一下跌，从之前三日连涨中回落，因美国房屋数据强劲，以及乌克兰和中东紧张局势缓和后，风险意愿抬头。指标10年期公债 价格尾盘下跌12/32，收益率报2.387%，周五尾盘报2.339%。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.12-1.13%
本地时间09:56时最新报价：
• 103/10期殖利率弹1.42基点报1.1263%。
以下为最新相关报导连结：
--《美债周二展望》公债价格下滑，关注地缘政治局势发展
--东欧情势：俄罗斯称已就援助乌克兰达成协议，停火谈判未成功
--美国数据：8月NAHB房屋市场指数升至55，为七个月高位 (完) (记者 董永年；审校 黄凯)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)