中港个股：民生银行董事长董文标辞任，洪崎代行董事长职责--公告

路透北京8月19日 - 中国中型股份制商业银行--民生银行 发布公告称，该行董事长董文标申请辞去该行第六届董事会董事、董事长职务，自辞职函送达公司董事会时生效。

民生银行周一晚间在上交所刊登的公告显示，公司董事会于8月18日收到董文标的辞职函。其董事会战略发展与投资管理委员会主席职务也同时终止。

公告称，在该行董事长职位空缺期间，由公司副董事长洪崎代为履行该行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。在此期间，该行董事会依法履行其职责不会受到影响。

此前，路透援引消息人士称，中国银监会已经批复洪崎接任民生银行董事长，毛晓峰出任该行行长。而董文标即将出任中国民生投资股份有限公司董事长。8月21日，中民投将在上海举行揭牌仪式。

洪崎，今年57岁，现任民生银行行长。1995年7月即参与民生银行的筹备工作，此后在民生银行历任总行营业部主任，北京管理部总经理，民生银行副行长等职。2009年3月，洪崎出任民生银行行长。

毛晓峰，今年42岁，现任民生银行副行长。哈佛大学肯尼迪学院公共行政管理学硕士，管理学博士。曾任中华全国学生联合会执行主席，共青团中央办公厅综合处主任科员、副处长、处长；团中央实业发展中心主任助理。毛晓峰于2002年加入民生银行，历任该行办公室副主任(主持工作)，董事会秘书等职。

董文标，今年亦57岁，是民生银行的创始人之一。1995年时任海通证券董事长的董文标，为民生银行筹备组副组长，后出任民生银行副行长。2000年，董文标成为民生银行行长、党委书记，自2006年7月升任董事长至今。

中国民生银行于1996年1月12日在北京正式成立，是中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行。

中民投由民生银行、泛海集团等国内多家大型民营企业共同发起成立，注册资本500亿元人民币，被外界视为中国民营版的中投公司。（完）