港报社评：热钱进退难测，香港繁荣有价--信报8月19日

一如香港财政司司长曾俊华预告那样，在外围经济表现逊于预期、香港需求疲莫能兴双重打击下，上周五公布的香港次季GDP，按季收缩0.1%，促使政府下调全年经济增长预测，从五月公布的3%至4%，降至2%至3%。

香港是细小且高度外向型经济体，内地因素的影响固然举足轻重，发达国荣辱亦足以牵一发动全身。不幸的是，西方大国除美英尚算靠谱外，余者乏善足陈。

曾俊华、金管局总裁陈德霖，以至副总裁彭醒棠，近日相继以网志形式发出「温馨提示」，内容虽略有不同，惟主旨离不开美国一旦提前加息，又或地缘政局出现意想不到的变化，资金可能于一瞬间撤走，股楼震荡在所难免，藉此劝喻市民谨慎行事。

按照目前形势，美国如期结束量宽、利率上调有期应无悬念，值得注意的是欧洲。欧罗区主要经济体次季GDP详情，我们于上周五的「社评」已作交代，不赘。然而，有一点却必须补充。欧洲央行扞衞单一货币的承诺虽成功保住欧罗区，但跟美日英相比，刺激经济所做不多，对推出不作冲销(sterilization)处理的量化宽松措施，始终大有保留。所以如此，与通胀阴影挥之不去的德国抗拒「印钞」大有关系。欧债危机爆发后，财困国经济萧条失业急升，惟龙头亦是「金主」的德国，却一直享有温和增长。如今形势有变，德国GDP次季收缩0.2%，另一核心国法国连续两季零增长，区内第三大经济体意大利更重陷衰退(连续两季负增长)。换句话说，欧罗区「三条烟」五十步笑百步，感受到切肤之痛的成员，已不限于西葡希等边缘国。德国自身难保，企业产品卖不出、国民面临失业，当此处境，柏林还会坚拒欧洲央行「印钞」吗？

居安思危四字，放诸四海而皆准。然而，香港乃国际资金集散地，实体经济固受外围牵引，热钱来龙去脉，更非三言两语所能解释清楚。这是国际金融中心必须面对的现实，亦是香港成为全球有数富裕城市的代价。