港报社评：失业率升，不宜收紧自由行--星岛日报8月19日

香港政府公布的最新失业率连升2月，上升得较多的除了零售业之外，还有餐饮服务活动业，显示旅客消费和香港本地需求同时转弱，政府需要因应经济和就业形势的变化，检讨是否继续要求中国内地收紧对居民来港自由行的限制。

香港失业率在过去的冬季跌至3.1%后，在这低位停留了4个月，到4月至6月开始回升0.1%。昨日公布的5月至7月失业率，又再升0.1%，去到3.3%。虽然这仍然属于全民就业水平，不少行业仍然不容易聘请到员工，大部分市民不同为生计旁徨无着，但是就业人数追不上劳动人口增长，失业率止跌回升的趋势，促使大家要居安思危。

政府上星期公布的经济数据，第2季旅游服务输出跌幅达双位数，拖累整体服务输出5年来首次录得跌幅。来港中国内地旅客人均消费大跌，中国内地大款不再如以往招摇过市，中国内地大妈不再蜂拥抢购黄金，偏偏旅游发展局的数字，又显示旅客人数增长都大幅放缓。零售业的黄金岁月已过，成为推高失业率的三大主要范畴之一，早在预料之内。

另一个推高失业率的主要范畴，是餐饮服务活动业，中国内地打击贪腐奢华，不止打击旅游零售，连饮食业也受影响。

目前香港仍然百业畅旺，社会承受得起失业率微增，部分雇主更乐见纾缓劳工不足的情况。至于部分市民不满中国内地人来港「逼爆」港铁、「占领」广东道、导致「通街」药房挤走生活用品小商户等，亦觉得香港承受得起少做一些生意的代价，来减少自由行旅客对市民生活引起的不便。

中国内地回应部分港人的诉求，正研究收紧居民赴港自由行的限制。由于政策不能一时松一时紧，修订自由行措施，不能只看今天百业兴旺的情况，还要顾虑到香港经济欠佳时经济和就业对旅客消费的倚赖。

旅客消费大降，导致第二季经济比第一季萎缩0.1%，政府调低全年经济增长预测。与此同时，失业率开始回升。是否还要收紧自由行，为经济和就业情况添压，实要政府和社会三思。