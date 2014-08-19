新债招标：国开行三年期增发债收益率4.6737%，五年为4.8755%--业内人士

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
路透北京8月19日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的两期固息增发债中，三年期品种中标收益率为4.6737%，市场预测均值4.68%。
五年期品种中标收益率为4.8755%，市场预测均值为4.85%；该两期债的投标倍数分别为4.09倍和3.43倍。
另外，国开行七年期和10年期固息增发债将于北京时间11:10结束招标，市场对其预测均值分别为5.00%和5.06%。
总额不超过150亿元，期限包括三、五、七和10年，10年期为新发品种，为该行今年第22期债，其余为增发品种，三年为20期债 的第二次增发，五年为19期债 的第四次增发，七年为21期债 的第二次增发。
具体发行条款如下：
第20、19、21期增发和22期新发
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发行上限 3/10年：30亿元；5年50亿；7年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：8月19日上午9:30-10:30
7/10年：8月19日上午9:30-11:10
招标方式 3/5/7年：单一价格(荷兰式)
10年：单一利率(荷兰式)
缴款日 8月21日
起息日 3/7年：8月7日
5年：7月24日
10年：8月21日
分销期 8月20日-8月21日
上市日 8月27日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)