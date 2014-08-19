新债招标：国开行三年期增发债收益率4.6737%，五年为4.8755%--业内人士

路透北京8月19日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 稍早招标的两期固息增发债中，三年期品种中标收益率为4.6737%，市场预测均值4.68%。

五年期品种中标收益率为4.8755%，市场预测均值为4.85%；该两期债的投标倍数分别为4.09倍和3.43倍。

另外，国开行七年期和10年期固息增发债将于北京时间11:10结束招标，市场对其预测均值分别为5.00%和5.06%。

总额不超过150亿元，期限包括三、五、七和10年，10年期为新发品种，为该行今年第22期债，其余为增发品种，三年为20期债 的第二次增发，五年为19期债 的第四次增发，七年为21期债 的第二次增发。

具体发行条款如下：

第20、19、21期增发和22期新发

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发行上限 3/10年：30亿元；5年50亿；7年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：8月19日上午9:30-10:30

7/10年：8月19日上午9:30-11:10

招标方式 3/5/7年：单一价格(荷兰式)

10年：单一利率(荷兰式)

缴款日 8月21日

起息日 3/7年：8月7日

5年：7月24日

10年：8月21日

分销期 8月20日-8月21日

上市日 8月27日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完)