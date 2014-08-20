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亚洲 | 2014年 8月 20日 星期三 08:55 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--8月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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   一、新债发行：
    
   中国财政部280亿元人民币10年期固息续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.22%
   中国铁路总公司150亿元七年期固息债10:00-11:00招标，利率区间为4.60%-5.60%
   桂林银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.7496%
   江苏江南农村商业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7500% 
   兴业银行 10亿元一年期期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.8500% 
   平安银行 5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000%  
   平安银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6501%    
   广州港集团7亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和中国银行主承
   陕西煤业化工集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级联合资信AAA，中债资信AAA-)，国开行主承
   常高新集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承
   东吴证券10亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承
   安信证券13亿元三个期短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和中信银行主承
   新疆天业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承
   巨化集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和中信银行主承
   中国铝业  30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和光大银行主承
   安徽国贸集团控股8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承
   阳泉煤业集团阳煤化工投资公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和北京银行主承
   祁连山 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承
   温州公用事业投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行和建设银行主承
   中国建筑第五工程局公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和中信建投证券主承
   世茂股份10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中金公司和上海银行主承
   青岛胶州城市发展投资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中投证券主承
   山东宏桥新型材料有限公司11亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广发证券和华英证券主承
   内蒙古盛祥投资公司7亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，平安证券主承
   重庆市空港新城建设投资13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，渤海证券和华林证券主承   
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   二、新债上市： 
              
   财政部220亿元一年期固息国债140018，票面利率3.82% 
   芜湖宜居投资集团23亿元七年期固息债1480327，票面利率6.45%
   迁安市城市建设投资5亿元七年期固息债1480448，票面利率7.19%
   重庆市轨道交通集团5亿元一年期短融041462033，票面利率5.04%
   财通证券6亿元三个月期短融071430006，票面利率4.75%
   第一创业证券7亿元三个月期短融071412004，票面利率4.74%
   梅花生物 10亿元一年期短融041460079，票面利率6.50%    
   中广核风电公司10亿元一年期短融041452039，票面利率4.85%
   云南煤化工集团12亿元一年期短融041452038，票面利率7.00%     
   湖北洋丰股份公司3.8亿元一年期短融041451049，票面利率7.80%     
   广西铁路投资集团10亿元七年期中票(第五年末投资人选择权)101456056，票面利率6.05%
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   三、缴款： 
    
   阜宁县城市投资发展12亿元七年期固息债1480450，票面利率7.19%
   锦州市城市建设10亿元七年期固息债1480464，票面利率6.44%
   农业银行23亿元157天期浮息(一年定存基准)信贷资产支持证券(ABS)优先A-1档1489090，基本利差1.95%
   农行 42.8亿元704天期浮息(一年定存基准)ABS优先A-2档1489091，基本利差2.30%
   农行 4.62亿元888天期浮息(一年定存基准)ABS优先B档1489092，基本利差2.90%
   农行9.60亿元1069天期零息式ABS次级档1489093 
   农发行50亿元七年期固息增发债140428，发行价格105.04元
   农发行50亿元五年期固息增发债140441，发行价格101.16元
   石景山国有资产公司10亿元七年期固息债1480459，票面利率6.08%    
   财政部260亿元两年期固息国债140019，票面利率3.89%
   财政部240亿元三年期储蓄国债141707，票面利率5.00%
   财政部160亿元五年期储蓄国债141708，票面利率5.41%
   财政部代发242亿元三年期固息地方债149109，票面利率4.10%
   财政部代发247亿元五年期固息地方债149110，票面利率4.16%    
   中国电建 22亿元三个月期超短融
   山东高速集团20亿元九个月期超短融
   中国航空集团120亿元九个月期超短融
   浙江省交通投资集团10亿元九个月期超短融
   光明食品集团20亿元九个月期超短融
   空港股份 2.7亿元一年期短融
   粤电力 4亿元一年期短融
   青岛城建投集团10亿元一年期短融
   国都证券10亿元三个月期短融
   恒泰证券7亿元三个月期短融
   内蒙古高新控股5亿元五年期中票
   烟台港集团11亿元五年期中票
   镇江市城建投集团5亿元五年期中票
   福州市交通建设集团7亿元五年期中票
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   四、还本付息：             
       
   大唐集团50亿元六个月期超短融011411002，票面利率5.40%
   中粮集团50亿元三个月期超短融011414003，票面利率4.65%
   中国海运(集团)总公司10亿元三个月期超短融011430002，票面利率4.85%
   中国五矿集团30亿元六个月期超短融011433002，票面利率5.45%
   万达集团股份有限公司4亿元一年期短融041354048，票面利率7.20%
   财通证券4.5亿元三个月期短融071430004，票面利率4.75%
   建设银行  15亿元三个月期同业存单111405001，参考收益率4.4999%
   江苏银行20亿元三个月期同业存单111414001，参考收益率4.7000%
   07国开15 070215付息 
   08国开03 080203付息 
   09附息国债19 090019付息 
   12毕节信泰债 1280242付息 
   12地方债08 129108付息 
   13地方债07 139107付息 
   13地方债08 139108付息    
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   五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
   --中国证监会周二晚间宣布，已核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板一家、创业板
五家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第三批新股批文。 
    
    8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值         (7月初值50.8)                       
    8/28公布1-7月规模以上工业企业利润      
                              
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳/康熙泽)
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