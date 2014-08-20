《中国债券市场每日交易备忘》--8月20日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币10年期固息续发国债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.22% 中国铁路总公司150亿元七年期固息债10:00-11:00招标，利率区间为4.60%-5.60% 桂林银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.7496% 江苏江南农村商业银行10亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7500% 兴业银行 10亿元一年期期同业存单9:30-16:00报价发行，参考收益率4.8500% 平安银行 5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8000% 平安银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6501% 广州港集团7亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和中国银行主承 陕西煤业化工集团50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级联合资信AAA，中债资信AAA-)，国开行主承 常高新集团5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，平安银行主承 东吴证券10亿元三个月期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行主承 安信证券13亿元三个期短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行和中信银行主承 新疆天业集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 巨化集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和中信银行主承 中国铝业 30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农业银行和光大银行主承 安徽国贸集团控股8亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，民生银行主承 阳泉煤业集团阳煤化工投资公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和北京银行主承 祁连山 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，交通银行主承 温州公用事业投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，农业银行和建设银行主承 中国建筑第五工程局公司10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和中信建投证券主承 世茂股份10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中金公司和上海银行主承 青岛胶州城市发展投资15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中投证券主承 山东宏桥新型材料有限公司11亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，广发证券和华英证券主承 内蒙古盛祥投资公司7亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，平安证券主承 重庆市空港新城建设投资13亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，渤海证券和华林证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部220亿元一年期固息国债140018，票面利率3.82% 芜湖宜居投资集团23亿元七年期固息债1480327，票面利率6.45% 迁安市城市建设投资5亿元七年期固息债1480448，票面利率7.19% 重庆市轨道交通集团5亿元一年期短融041462033，票面利率5.04% 财通证券6亿元三个月期短融071430006，票面利率4.75% 第一创业证券7亿元三个月期短融071412004，票面利率4.74% 梅花生物 10亿元一年期短融041460079，票面利率6.50% 中广核风电公司10亿元一年期短融041452039，票面利率4.85% 云南煤化工集团12亿元一年期短融041452038，票面利率7.00% 湖北洋丰股份公司3.8亿元一年期短融041451049，票面利率7.80% 广西铁路投资集团10亿元七年期中票(第五年末投资人选择权)101456056，票面利率6.05% ============================================================================ 三、缴款： 阜宁县城市投资发展12亿元七年期固息债1480450，票面利率7.19% 锦州市城市建设10亿元七年期固息债1480464，票面利率6.44% 农业银行23亿元157天期浮息(一年定存基准)信贷资产支持证券(ABS)优先A-1档1489090，基本利差1.95% 农行 42.8亿元704天期浮息(一年定存基准)ABS优先A-2档1489091，基本利差2.30% 农行 4.62亿元888天期浮息(一年定存基准)ABS优先B档1489092，基本利差2.90% 农行9.60亿元1069天期零息式ABS次级档1489093 农发行50亿元七年期固息增发债140428，发行价格105.04元 农发行50亿元五年期固息增发债140441，发行价格101.16元 石景山国有资产公司10亿元七年期固息债1480459，票面利率6.08% 财政部260亿元两年期固息国债140019，票面利率3.89% 财政部240亿元三年期储蓄国债141707，票面利率5.00% 财政部160亿元五年期储蓄国债141708，票面利率5.41% 财政部代发242亿元三年期固息地方债149109，票面利率4.10% 财政部代发247亿元五年期固息地方债149110，票面利率4.16% 中国电建 22亿元三个月期超短融 山东高速集团20亿元九个月期超短融 中国航空集团120亿元九个月期超短融 浙江省交通投资集团10亿元九个月期超短融 光明食品集团20亿元九个月期超短融 空港股份 2.7亿元一年期短融 粤电力 4亿元一年期短融 青岛城建投集团10亿元一年期短融 国都证券10亿元三个月期短融 恒泰证券7亿元三个月期短融 内蒙古高新控股5亿元五年期中票 烟台港集团11亿元五年期中票 镇江市城建投集团5亿元五年期中票 福州市交通建设集团7亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 大唐集团50亿元六个月期超短融011411002，票面利率5.40% 中粮集团50亿元三个月期超短融011414003，票面利率4.65% 中国海运(集团)总公司10亿元三个月期超短融011430002，票面利率4.85% 中国五矿集团30亿元六个月期超短融011433002，票面利率5.45% 万达集团股份有限公司4亿元一年期短融041354048，票面利率7.20% 财通证券4.5亿元三个月期短融071430004，票面利率4.75% 建设银行 15亿元三个月期同业存单111405001，参考收益率4.4999% 江苏银行20亿元三个月期同业存单111414001，参考收益率4.7000% 07国开15 070215付息 08国开03 080203付息 09附息国债19 090019付息 12毕节信泰债 1280242付息 12地方债08 129108付息 13地方债07 139107付息 13地方债08 139108付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国证监会周二晚间宣布，已核准11家企业的新股首发申请，其中上交所五家，深交所中小板一家、创业板 五家。这也是A股首次公开发行（IPO）再度重启后的第三批新股批文。 8/21公布8月汇丰中国制造业PMI初值 (7月初值50.8) 8/28公布1-7月规模以上工业企业利润 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳/康熙泽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申