中国期货：2013年底全国期货公司净资产522亿元，同比增14%--报告

路透北京8月19日 - 2013年度中国期货业发展报告指出，截止去年底，全国期货公司净资产为522亿元人民币，较上年增长14.29%，净资本同比增长5.18%至439亿元。

中国期货业协会组织编写的报告指出，截止2013年底，全国期货公司总资产为2,569.07亿元（含客户资产），较上年增长10.83%。中国持续经营的期货公司共156家，全国期货营业部共1,456家，较2012年底增加了76家。

报告称，2013年中国期货市场在国际市场上的影响力得以继续提升。在巩固全球最大商品期货交易市场、第一大农产品期货交易市场以及保持螺纹钢、银、铜、黄金等金属期货较高国际影响力的基础上，2013年新上市的动力煤期货首次跻身全球能源期货第20位，同时金融期货的国际地位继续实现较快上升，进入全球股指期货排名前10名行列。

按成交量计算，大商所的豆粕、豆油、棕榈油、玉米、黄大豆1号、郑商所的菜粕、白糖、菜籽油、上期所的天然橡胶均跻身前20名的农产品期货和期权合约中。在金属期货和期权合约的成交量排名中，上海期货交易所的螺纹钢依然排名第一，白银期货大幅跃升至第二位，铜期货维持在第三名，黄金期货跃升至第12位。

2013年中国期货市场交易规模实现了40%以上的增速，成交额与成交量均创下1993年期货市场成立以来的历史新高。2013年全国期货市场累计成交量为20.6亿手，累计成交额为267亿元人民币，同比分别增长42.15%和56.30%.

2013年相继上市焦煤、动力煤、石油沥青、铁矿石、鸡蛋、粳稻、纤维板、胶合板八个商品期货品种和国债期货一个金融期货品种，至此，国内期货品种增加至40个。期货品种已经从单一品种发展到产业链上下游，进一步拓展了服务实体经济的深度和广度。