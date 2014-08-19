中国期货：2013年底全国期货公司净资产522亿元，同比增14%--报告

路透北京8月19日 - 2013年度中国期货业发展报告指出，截止去年底，全国期货公司净资产为522亿元人民币，较上年增长14.29%，净资本同比增长5.18%至439亿元。
中国期货业协会组织编写的报告指出，截止2013年底，全国期货公司总资产为2,569.07亿元（含客户资产），较上年增长10.83%。中国持续经营的期货公司共156家，全国期货营业部共1,456家，较2012年底增加了76家。
报告称，2013年中国期货市场在国际市场上的影响力得以继续提升。在巩固全球最大商品期货交易市场、第一大农产品期货交易市场以及保持螺纹钢、银、铜、黄金等金属期货较高国际影响力的基础上，2013年新上市的动力煤期货首次跻身全球能源期货第20位，同时金融期货的国际地位继续实现较快上升，进入全球股指期货排名前10名行列。
按成交量计算，大商所的豆粕、豆油、棕榈油、玉米、黄大豆1号、郑商所的菜粕、白糖、菜籽油、上期所的天然橡胶均跻身前20名的农产品期货和期权合约中。在金属期货和期权合约的成交量排名中，上海期货交易所的螺纹钢依然排名第一，白银期货大幅跃升至第二位，铜期货维持在第三名，黄金期货跃升至第12位。
2013年中国期货市场交易规模实现了40%以上的增速，成交额与成交量均创下1993年期货市场成立以来的历史新高。2013年全国期货市场累计成交量为20.6亿手，累计成交额为267亿元人民币，同比分别增长42.15%和56.30%.
2013年相继上市焦煤、动力煤、石油沥青、铁矿石、鸡蛋、粳稻、纤维板、胶合板八个商品期货品种和国债期货一个金融期货品种，至此，国内期货品种增加至40个。期货品种已经从单一品种发展到产业链上下游，进一步拓展了服务实体经济的深度和广度。
今年稍早，国务院推出新九条，即《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，明确提出将“拓展期货市场”作为发展多层次资本市场的重要组成部分，为各界进一步认识和理解期货市场在服务实体经济发展中的价格发现、资源配置、风险管理等重要作用，提供了良好的契机。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)