港报财经评论：债市打贪改革先兆--信报8月19日

债市打贪改革先兆 /习广思

中港股市有资金、有概念，短期走势不宜低估，试问中移动 如此升势有多久未见过？尽管资金流入新兴市场情况开始放缓，但追落后仍然未停，中资股在这轮环球资金“换马”过程中反弹，正因股价愈残，弹得愈快。恒指继续寻顶，中国内地A股在7月FDI及楼价数据相对偏弱下，有力抗跌之余，且突破过去两周以来的整固。中港股市寻顶未完，10月前好戏要做到底。蓝筹股逐只升，中移动绩后股价再急涨，但其中期业绩平平，何以连续两日在大成交配合下抽升？这不是基本因素推动所致，而是由资金流动性推高。不过，这是一个炒作“沪港通”憧憬的股市，港交所 现价反映大市每日成交逾1,000亿港元，其升势也非由基本因素改善推动。

另外，除了三大电讯股急涨，中海油 也有升幅，蓝筹股轮流支撑恒指，令这场升浪的音乐维持更长时间。恒指昨天尾市收复失地，收报24,955点，续在25,000点前拉锯，惟大市有近700只股份下跌，持续整固，焦点以蓝筹股、细价股炒作为主，正是大有大炒、细有细炒的美好时间。中移动带动红筹指数升至金融海啸后高位，今年跑赢国企指数。“沪港通”的实际作用到底有多大？

到10月便知道。国企改革是中资股重新包装的概念，中资股是中长线“揸货”对象，但也不乏短线炒作机会。光大控股 公布重组消息后，股价维持强势。珠海国资改革方案将出台，地方版改革是另一个寻宝方向，一批国企窗口公司多年来不断重组，撇除其营运及管治成效，其实每逢改革都是投资及投机的时机。中资金融股仍难成气候，A股回升利好保险股，内银股形势未见乐观。多间内银本周陆续公布业绩，重农行 绩后股价下跌6%，资产质素恶化惹担忧，其他四大内银情况又如何？盈利增长放缓，能留住股东的是高股息。目前A股内冷外热，外资热情涌入，中国内地投资者却未见热情。昨天提及投资者和基民的账户数目，以及持仓情况，其实都未有配合A股升浪。

美元欧罗强弱，周四见端倪 /苏子

每年一度的Jackson Hole全球央行年会将在本周四在美国怀俄明州举行，届时美联储局主席耶伦及欧洲央行总裁德拉吉将会发表讲话。市场上的各路投资者、投机者及分析师等均希望可以从年会里找到交易线索及指引。由于欧洲央行在上周所发表的月报中暗示必要时或会采取更多的刺激措施，因此在是次的年会里，只要德拉吉的讲话令市场联想到欧洲央行无可避免于短期内加推更多的刺激措施，料欧罗汇价势必遭到看淡的投资者狙击。反而小心鸽派的耶伦，未必能在是次年会里提供明确的交易线索及指引。

宜留意鸽派的耶伦，倘若真的在年会向市场释放出支持风险资产上升的讯号，届时若美股只略为抽高便重拾弱势，这将反映早前美股自低位的强劲反弹已反映了耶伦讲话的利好因素，小心届时美股或在好消息出现后，将出现令不少看好的投资者感到意外的单边跌浪，而标指则有机会下破日线一目均衡图云雾区在1,918点底部支持及本月7日的1,905点低位支持，从而正式打开一浪低于一浪的恶劣走势。

上周四英镑兑美元成功在200天平均线获得承接后，近两个交易天已作出反弹，昨天欧洲市汇价最高曾见1.638美元。从价位走势上看，只要汇价可以持续保持在1.67美元关口以上不破，料整体走势将会上试近期跌幅的23.6%反弹目标及上周三的1.6844美元高位阻力。留意此高位阻力与近期跌幅的38.2%反弹目标以及20天平均线阻力十分接近，因此若能有效突破，料将有力再升并朝着1.70美元心理关口迈进，短炒者可用汇价跌破1.67美元关口收市作止蚀，趁低买入英镑兑美元。