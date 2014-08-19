港报财经评论：销售多数未入帐，万科盈利可追回--经济日报8月19日

销售多数未入帐，万科盈利可追回 /林瑞芬

俄罗斯外交部透露，就化解乌克兰问题的会议取得一定进展，港股昨回调属轻微。恒指昨收报24,955，升0.52；国指收11,065，跌38.71，大市成交额696亿港元。除外围因素外，恒指公司于上周公布将降成分股权重，未来12个月将通过五轮指数调整，将每只成分股权重的上限由15%逐步降低至10%。现时汇丰 占恒指权重逾14%，未来将结束一股独大状况，成分股更为平衡。由于时间长，指数基金该有充分的时间调整组合，对汇丰的减持料以渐进式进行，望将影响减至最小。该股昨跌0.48%至83.5港元。

中移动 及联想 昨续反覆破顶，中移动高见96.4港元，再创52周新高，续向红底股迈进。联想昨高见11.98港元，收报11.68港元，升1%。联想再有好消息跟进，获批收购IBM伺服器业务。里昂预期联想将在今年年底或明年3月底止季度开始整合，2016及2017年财年度，估计其伺服器经营溢利将分别为1.63亿美元及2.63亿美元，即占集团总经营溢利约10%及12%。此外，里昂认为此部分业务的长远盈利上升空间很大，若联想能捕捉20%的伺服器市场占有率，同时经营溢利率达5%，伺服器业务的每年经营溢利可达5亿美元，维持“优于大市”投资评级，中期目标价12.84港元。认为该股反覆趋升13港元可是至少目标，低位仍可留意。

上证综合指数收报2,239，升0.57%，创逾八个月的新高，走势不俗，上探2,270首阻力关口。根据统计局公布的70大中城市房价资料，7月新房房价环比上涨城市数由6月8个进一步减少到两个，而环比下降的城市数则由前月的55个大幅增至64个。而房价跌幅在7月继续扩大，从70个城市房价环比涨幅的频率分布来看，7月新房房价环比涨幅在0.5%以内城市个数继续下降，跌幅超过1%的城市占比则由前月的1.4%扩大至35.7%。同月，二手房房价环比上涨城市数也在进一步减少，由上月的7个降至1个，环比下降城市数则显着增加13个到65个。由此推测，中国内地托底楼市措施势持续，更有海通证券估计降息或已不远。目前，市场对沪港通刺激A股具冀望，如真的如海通推测，A股筑小牛市行情动力将更明确。

重农行息高，不用太担心 /余少文

中国移动 强势撑住大市，重庆农村银行 则为内银股业绩揭开序幕。尽管证券商多看淡重农行，除非盈利下跌，否则重农行有7厘息仍然吸引。中国内地股市昨日靠稳，但国企指数只能在11,000点水平争持，全日跌38点收报11,065点，成交额97亿港元，只有33%主板H股升，内银股差不多全线下跌；相反红筹指数在中国移动力撑下，上升52点或1.1%，收报4,862点，成交额102亿港元。不过，国指保历加通道再次收窄，又是静极思动格局，当然撑升，国指目标12,000点。

重农行上周五公布上半年业绩，为内银股业绩揭开序幕，只可惜重农行半年多赚12%至35.9亿人民币，好过市场预期，每股盈利0.39人民币，不派中期息，股价昨日不升反跌，下跌6%，收报3.76人民币，表现令人失望。股价差劲当然是大户看淡所致，半数证券商也将重农行投资评级定为中性或沽出，目标价多是4.1人民币或以下，汇丰环球研究给予其增持和目标价5.9港元，目标价是少有给予其最高的券商。至于券商给予其目标价平均值约4.2港元，若然剔除最高和最低目标价则平均目标价为4港元，如按券商平均目标计算潜在上升空间，则现价吸引力一般。重农行贷款质素令人忧虑，也是过去对内银股一直所担忧，虽然重农行上半年净息差3.38%，即第二季净息差3.37%，较第一季的3.39%略为下降，如按去年表现，第二季的净息差又会是四个季度最低，若然维持去年下半年净息差偏高现象，则今年下半年净息差有望反弹。只是重农行不良贷款双升，情况若持续下去，将会拖低重农行未来盈利表现。

重农行上半年不良贷款余额19.2亿人民币，较去年底升17%，但较今年首季却升30%，当中贷款质素列为次级的金额便升28%至10.4亿人民币，是不良贷款额急升的原因；而不良贷款率亦因此升至0.85%，较首季急升0.16%，也较去年底升0.05%，亦是一年半最高。当中属于中长期不良贷款升37%至9.4亿人民币，推高不良贷款余额；至于逾期3个月以内的逾期客户贷款及垫款急升73%至26.6亿人民币，也反映贷款质素在恶化。不过，重农行计划财务部总经理梁萍表示，上半年净息差略为收窄，主要是利率市场化令资本成本上升，贷款利息收入亦略有下跌，但长远相信净息差可保持稳定。