欧洲农业：欧盟水果蔬菜农户将获得1.25亿欧元补偿，应对俄进口禁令

重温稿-《中国新债预测》三年国债利率均值3.17%，流动性不佳但二级转好形成提振
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
但它称，除了欧盟的资金之外，各成员国也需要出钱。该组织预计，总成本将远远超过CAP应急储备金的总规模，因为连锁反应将延续至当前作物生长季节之后。
欧盟的资金将覆盖西红柿、苹果、花椰菜、蘑菇、葡萄、黄瓜、草莓和黑醋栗等蔬果产品，这些产品的储存选择不多，也无法立即找到能替代俄罗斯的市场。
Copa-Cogeca秘书长Pekka Pesonen发表声明称，“这些易腐坏产品的价格受打击很大，有的价格降幅高达90%；其他遭禁运产品也面临巨大压力。”
执委会计划减少部分市场过剩供应，从而支撑价格。种植户将为从市场上撤回并免费发放的蔬果产品，或干脆未采摘的产品获得资金补偿。
一周前，该委员会宣布将为桃子和油桃种植户提供资金支持。
欧盟成员国农业专家代表将于周五召开会议，9月5日还将召开欧盟成员国农业部长特别会议，进一步评估欧盟农户面临的形势。
欧盟每年向俄罗斯出口的农产品总值约为110亿欧元，约为欧盟农产品贸易总额的10%。(完) (编译/审校 徐文焰/王颖/杜明霞)
路透上海4月25日 - 中国财政部周三将招标发行三年固息国债。路透调查显示，该期限国债二级流动性一直不佳，影响需求。不过今日二级走势明显转暖，有望对新债形成提振，明日利率预测均值3.17%，落在中债估值附近。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *4/28 0830 经济成长率 第1季 +2.45% +2.88% (概估值) (Q4统计值) * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 5/5 0830 消费者物价指 4月 -- +0.18%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)