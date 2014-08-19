欧洲农业：欧盟水果蔬菜农户将获得1.25亿欧元补偿，应对俄进口禁令

但它称，除了欧盟的资金之外，各成员国也需要出钱。该组织预计，总成本将远远超过CAP应急储备金的总规模，因为连锁反应将延续至当前作物生长季节之后。

欧盟的资金将覆盖西红柿、苹果、花椰菜、蘑菇、葡萄、黄瓜、草莓和黑醋栗等蔬果产品，这些产品的储存选择不多，也无法立即找到能替代俄罗斯的市场。

Copa-Cogeca秘书长Pekka Pesonen发表声明称，“这些易腐坏产品的价格受打击很大，有的价格降幅高达90%；其他遭禁运产品也面临巨大压力。”

执委会计划减少部分市场过剩供应，从而支撑价格。种植户将为从市场上撤回并免费发放的蔬果产品，或干脆未采摘的产品获得资金补偿。

一周前，该委员会宣布将为桃子和油桃种植户提供资金支持。

欧盟成员国农业专家代表将于周五召开会议，9月5日还将召开欧盟成员国农业部长特别会议，进一步评估欧盟农户面临的形势。