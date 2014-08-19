习近平本周访问蒙古，双方将签署合作文件

金属期市：铜价触及一周高位，因法国大选后风险意愿增强
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月18日 - 中国外交部部长助理刘建超周一称，中国国家主席习近平本周出访蒙古期间，两国将签署一系列双边合作文件。
刘建超表示，与蒙古商讨跨境运输合作将是习近平访问蒙古期间的议题之一。习近平将于周四开始为期两天的蒙古之行。
“大家都知道蒙古是一个内陆国，跨境运输的问题，特别是借助中国的领土进行跨境的运输，是蒙方一个非常重要的需求。中国充分理解，也将尽最大的努力来帮助蒙古能够实现便利的、顺畅的跨境运输。”刘建超在北京对记者说。
“双方也在就有关问题进行商谈。”但他未透露细节。
刘建超指出，尽管在某些问题上存在观点差异，但中方整体感觉蒙古对中国企业持欢迎态度。
他表示，从与蒙古政府、人民和企业的接触来看，蒙方欢迎中国的投资。
刘建超称，两国在能源和矿业领域进行了卓有成效的合作，煤矿、铁路和公路等相关项目的谈判正在进行中。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦4月25日 - 铜价周二触及一周高位，因中间派候选人马克龙在周日法国大选首轮投票中胜出后，市场风险意愿继续增强，不过，对中国需求的担忧限制了期铜的涨幅。
路透4月25日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 22 260.1 9 * 6月 233 124 232.9 578 * 7月 226.1 125 224.1 245 * 8月 224.5 227 222.5 122 * 9月 220.9 4,558 218 1,070 * 10月 218.3 2,577 215.5 1,003 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM
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