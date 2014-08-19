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亚洲 | 2014年 8月 19日 星期二 09:52 BJT

《汇市简讯》澳洲央行会议记录公布后，澳元/美元小幅上涨

0140 GMT -

* 澳洲央行会议记录没有出人意料的内容，与该央行近期货币政策声明体现的立场一致

* 会议记录公布后，澳元/美元上涨10个点子，至0.9335美元

* 澳洲央行没有改变澳元汇价位于“历史高位”的说法

* 澳元关键阻力位在0.9342美元，此为100日移动均线与0.9505至0.9239走势38.2%回档位的交汇点

(完)

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